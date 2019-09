Íme a lista: ezek a politikusok engednék be a migránsokat

Belföld

Rengeteg bevándorláspárti balliberális politikus áll rajthoz az október 13-i önkormányzati választáson. Botka László, Nemény András és Jeszenszki András korábban egyértelműen a kvótarendszer mellett köteleződtek el, és egyáltalán nem tartották nagy problémának a 2015-ös migránsáradatot – írja az Origo.

Az október 13-i önkormányzati választáson nem meglepő módon a balliberális ellenzék több olyan polgármestert is elindít, akik teljes mértékben támogatják az illegális bevándorlók beengedését, valamint a határ megnyitását a migránsok előtt. A hazai bevándorláspárti politikusok egyik tipikus személye Botka László, Szeged szocialista polgármestere.

Botka már a 2015-ös migránsválság csúcspontján egyértelműen arra az álláspontra helyezkedett, hogy mindez egyáltalán nem probléma a városnak. „A város lakosságát egyáltalán nem zavarták a menekültek, nem is találkoztak velük az utcákon, hiszen a migránsoknak nem célországuk Magyarország” – nyilatkozta a szocialista városvezető még 2015. június 18-án az azóta megszűnt Népszabadságnak. Majd hozzátette, a drótkerítés fizikailag sem tartja vissza azt, aki át akar jönni a határon.

Egy hónappal később pedig arról beszélt Botka, hogy „Magyarország igazi problémája nem a bevándorlás, hanem a kivándorlás! Egész Európa azon „kacag”, hogy pont a Fidesz-kormány az élharcosa – ostoba, magyar nyelvű (!) plakátokkal, támogatógyűjtő „konzultációval”, teljesen hasztalan 175 km-es drótkerítéssel – a menekültek elleni küzdelemnek.”

Bár azt lehetett gondolni, hogy a válság erősödésével a szocialista politikus kicsit visszavesz a migránspárti lendületből, de 2015. augusztus 26-án azt találta mondani, hogy a „Fidesz-kormányt azonban csak az érdekli, hogy politikai céljaira használja a (menekült) ügyet, félelmet keltsen a lakosságban, ezért „dobtak ki” sok tízmilliárdot teljesen hasztalan „új vasfüggönyre”.

Botkát az MSZP kongresszusa 2017 elején miniszterelnök-jelöltté választotta. A politikus bukásában valószínűleg kulcsszerepet játszott, hogy az év májusában a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy ha a baloldal hatalomra kerül, azon lesz, hogy „a kerítés minél gyorsabban lebontható legyen. Mivel a kerítés támogatása a magyar választók körében a felépítés óta 90 százalék körül mozog, ezért Botka ezen kijelentése még mélyebbre taszította az egyébként sem szárnyaló MSZP-t – ismerteti az Origo.

Szeged polgármesterének a migránsbarátsága Martin Schulznak, az Európai Parlament egykori szocdem vezetőjének is megtetszett. 2016 márciusában azt mondta, természetesen nem véletlenül, hogy Szeged elkötelezetten baloldali város, oda bármelyik menekültet el lehet küldeni.

Persze a balliberális oldalon nem csak Botka számít az egyedüli bevándorláspárti politikusnak. Nemény András, aki jelenleg Szombathely egyik ellenzéki polgármesterjelöltje még 2015 nyarán úgy vélekedett, a bevándorlók közel sem jelentenek akkora problémát, és van rá egy jó, valós válasz, az Európai Unió kvótarendszere.

Az előbb bemutatott két szocialista politikushoz hasonlóan gondolkodott Jeszenszki András, nyíregyházi MSZP-s politikus is, aki most éppen polgármesterjelölt a városban. Jeszenszky 2015. szeptember 6-án azt írta ki közösségi oldalára, hogy „Orbán dühöng és kibújik a felelősség alól. Pénteki rádiónyilatkozata alapján a menekültek vonulásáért, az éhségsztrájkokért, a felfordulásért és a Magyarországon rekedt emberek kétségbeeséséért mindenki hibás, csak a magyarok nem. Így Európa, a németek és maguk a migránsok.”

Legény Zsolt, aki 2006-2010, valamint 2014-2018 között volt az MSZP országgyűlési képviselője, jelenleg pedig a párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei listáján szerepel, pedig azt próbálta elhitetni az emberekkel, hogy nincsen semmiféle kötelező kvóta az unióban. Napirenden sincs a kötelező betelepítési kvótára szóló javaslat, ami csak egy javaslat lett volna, nem egy határozott azonnali döntés lett volna, szóval nincs már ilyen javaslat sem – minderről 2016. szeptember 21-én beszélt a kvótanépszavazás hajrájában az akkor még MSZP-s országgyűlési képviselő.

Az Origo gyűjtéséből jól látszik, hogy az ellenzék továbbra is tele van bevándorláspárti politikusokkal. Ha tehetnék, akkor az olasz baloldali kormányhoz hasonlóan, azonnal megnyitnák a határokat, lebontanák a kerítést, és migránsokkal árasztanák el az országot.

Mindez azért különösen veszélyes most, mert az új baloldali olasz kormány elkezdte beengedni a migránsokat, és szét is akarja osztani a bevándorlókat. Azaz, a migránskvóta újra napirendre került, nem is akármilyen erővel.

