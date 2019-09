Indul a jelölés a Gránit Oroszlán Példakép Díjra

Belföld

A Férfiak Klubja által létrehozott Gránit Oroszlán Példakép Díjjal évről-évre a felelősségteljes, hétköznapok küzdelmeiben példát mutató férfiakat jutalmazzák. Kiszorulásuk a családból, felelősségteljes hivatásokból illetve a társadalom megannyi más területéről szomorú tendencia, hiszen a férfiakra a nőknek, a gyerekeknek és az egész társadalomnak szüksége van, nélkülük megáll a világ.

A Gránit Oroszlán Példakép Díjjal a férfi minta nélkülözhetetlenségére szeretnék felhívni a figyelmet. Arra, hogy férfinak lenni nem adottság vagy lehetőség, hanem jövőteremtő kötelesség is egyben. A közhasznú társadalmi szervezet idén már harmadízben készül kiosztani a Gránit Oroszlán Példakép Díjat azoknak, akik tenni akarásuk, áldozatos munkájuk, példamutatásuk miatt a legjobban megérdemlik. A nagyközönség előtt 2019. szeptember 6-tól nyílik meg a lehetőség, hogy jelölteket állítson a díjra, öt kategóriában.

Ma, amikor a férfiak alig vannak jelen a családokban, a példaképeknek nagyobb jelentősége van, mint valaha. A Férfiak Klubja alapítója, Bedő Imre szerint nem kevesebbre vállalkoznak, mint hogy megállítsák, és megfordítsák a káros társadalmi tendenciákat. A problémát felismerőket, férfiakat és nőket egyaránt szeretnék egy zászló alá gyűjteni, hogy összefogva elég erő legyen elindítani a pozitív társadalmi változást. Ennek egyik pilléreként alapították meg a Gránit Oroszlán Példakép Díjat, amivel éppen azokat a férfiakat szeretnék felmutatni és jutalmazni, akiket példaként lehet állítani a jövő generációk elé.

– Az elmúlt 40-50 évben hiányoztak a férfiak Magyarországon és Kelet-Európában is a családokból, emiatt a férfi értékek nehezen öröklődnek, és ezért külön figyelembe kell venni a munkahelyen kívül a családi és társadalmi felelősségvállalás fontosságát, mert ez a két terület az, ami előre viszi a világot. Elhagyták a pedagóguspályát is, ennek következtében a gyerekek az iskolában sem nagyon találkoznak férfiakkal, viszont a családoknak, a nőknek férfiakra van szükségük. Az utóbbi időben a férfi értékekről szóló kommunikáció is negatív, ezért a fiúk nem igazán szeretnék célul kitűzni a férfivá válást, mert úgy érzékelik, mintha ez potenciális veszély lenne – részletezte a Férfiak Klubja alapítója, Bedő Imre.

– Minden gyerek utánzás útján tanul. Látja a példát, lemásolja, és addig ismétli, amíg az belsővé nem válik. Elsajátítja. Természetesen a példa, amit elsajátít, lehet jó, de lehet akár rossz is. Nem nehéz megkülönböztetni a kettőt, egyrészt kiváló iránytű az ember belső erkölcsi érzéke, másrészt gyümölcseikről lehet különbséget tenni köztük; a jó példa életet, fejlődést, jövőt eredményez, és folytatható generációk hosszú során át. A rossz példa ennek pont az ellenkezője: előbb-utóbb törvényszerűen zsákutcába vezet, folytathatatlan. Saját értékeink továbbadásáról magunknak kell gondoskodnunk. Nem csak a gyerekeknek, hanem minden embernek, az egész társadalomnak szüksége van elsajátítható mintákra, példaképekre, akikre felnézhetnek, akiket utánozhatnak, akiket követhetnek. Egy olyan élcsapatra, akik már letettek valamit az asztalra, akik a teljesítményükkel, az elkötelezettségükkel, az életükkel már bizonyítottak. Így volt ez a történelem során eddig mindig, és így van ez ma is, legalábbis így kellene lennie. Ezeknek a férfiaknak a felkutatására és felmutatására hoztuk létre a Gránit Oroszlán Példakép Díjat – mondta Bedő Imre.

2019. szeptember 30-ig az alábbi öt kategóriában lehet javaslatot tenni jelöltekre, akik a díj szellemiségének megfelelő mintát testesítik meg:

Apa példakép

A férfias minta családon belül történő átadása fontosságának, a minőségi apa-gyermek idő pótolhatatlanságának, az apa nélkülözhetetlenségének hangsúlyozására létrehozott kategória.

Férfi pedagógus példakép

A férfi pedagógushiány negatív hatásainak leküzdésére, a férfi pedagógusok presztízsének növelésére, társadalmi felelősségük kiemelésére szolgáló kategória.

Mester példakép

A Mester kategóriába olyan edzők, ifjúsági vezetők, oktatók, vagy más, értékformáló területen tevékenykedők jelölését vagy jelentkezését várjuk, akik a szakmai munkán túl az életükkel, emberségükkel állítanak példát gyermekeink elé.

Közéleti példakép

Olyan független közéleti személyiségek, írók, művészek, sportolók, vagy más, a közéletben értékformáló területen tevékenykedők számára létrehozott kategória, akik már valami jelentőset „letettek az asztalra” és követhető példaképek lehetnek.

Felelős üzletember példakép

Olyan vállalkozók, cégvezetők, menedzserek, üzletemberek számára kialakított kategória, akik a saját érdekeiken túl messze távolabb látnak, és komolyan veszik, hogy felelősségük van az egész társadalommal szemben, ami nem csak szavakban, de tettekben is megnyilvánul.

Azok közül, akiknek a jelöltségét elfogadták, szakmai zsűri választja ki a kategóriánkénti 3-3 döntőst. A döntősökből pedig szintén a szakmai zsűri választja ki minden kategóriában azt az egyet, aki 2019-ben megnyeri a Gránit Oroszlán Példakép Díjat.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjkiosztó gálára a döntősök jelenlétében 2019. november 18-án, nagyszabású gálaműsor keretében kerül sor.