Irány a színház! Lessünk be a kulisszák mögé!

Belföld

Filipp Dávid ,

Harmincnégy színház részvételével, mintegy 200 programmal várja az érdeklődőket szombaton a Színházak Éjszakája. A teátrumok nem csak előadásokkal készülnek, hanem kulisszajárásokkal, nyílt próbákkal és számos egyéb programon is részt lehet venni. A Lokál összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.

Te mit viszel magaddal? mottóval rendezik a magyar dráma napján, szeptember 21-én az idei Színházak Éjszakáját.

– A mottónak kettős jelentése van. Az egyik, hogy ki, mit visz magával a színházba legyen szó látcsőről, szemüvegről, vagy éppen a hölgyek esetében magassarkúról. A másik, hogy az előadás után milyen útravalóval, érzésekkel, gondolatokkal távoznak az ember – tudta meg a Lokál a szervezőktől.

Lapunknak elárulták továbbá, hogy a rendezvény célja, hogy bepillantást nyerjenek az emberek a színházak mindennapi életébe, és olyan programokon vehessenek részt, amelyekre máskor nem lenne lehetőségük.

– Nagy népszerűségnek örvendenek a kulisszajárások és a nyílt próbák is. Ezen kívül pedig ki lehet próbálni a színészmesterség és beszédtechnika órákon is részt lehet majd venni – mondták.

A színházak egyes programjait tematikus városséták színesítik, amelyeket a Kék – Kortárs Építészeti Központ rendez. Ezeken többek között bemutatkozik a Budapesti Broadway építészete, de megtudhatjuk azt is, hogy miért adható el Budapest más európai nagyvárosok (Párizs, Róma, Prága) illusztrációjaként a hollywoodi filmekben.

Budapesten 34 színház vesz részt a rendezvényen, de vidéken is csatlakoznak a Színházak Éjszakájához. Színes programok lesznek többek között Nyíregyházán, Kecskeméten és Miskolcon is.

Jegyárak Felnőtt jegy: 3 000 Ft Nyugdíjas jegy: 2 000 Ft Gyermekjegy: 500 Ft A jegyeket a jegy.hu honlapon lehet megvásárolni.

Buszokkal is utazhatunk

A Budapesti Közlekedési Központ segít a színházlátogatók szállításában. A buszokat a Színházak Éjszakája karszalagjaival, okoseszközön (mobiltelefon, okosóra, tablet) felmutatott, karszalagra még be nem váltott, érvényes voucherrel, de akár sima BKK-jeggyel és -bérlettel is igénybe lehet venni. A körjáraton a SZÉ jelzést kell keresni. A járat óránként indul a Deák Ferenc térről és az Aquincumtól. Az első busz 14:45-kor, az utolsó pedig 22:45-kor indul.

A Lokál ajánlja

Nemzeti Színház (IX. kerület, Bajor Gizi park 1.)

A program során rendeznek hajókirándulást, kulisszajárást és bokszedzést is egyéb programok mellett. Az idei évad második bemutatójában Szűcs Nellinek és Trill Zsoltnak Médeia és Iászon szerepében való bemutatása mindenképp izgalmas előadást ígér.

Budapesti Operettszínház (VII. kerület, Nagymező u. 17.)

A programban szerepel backstage-bejárás, tánctanítás és éjszakai táncház is. A nagyszínpadon pedig Somogyi Szilárd rendezésében gálaműsort mutatnak be a Budapesti Operettszínház társulatának közreműködésével.

Magyar Állami Operaház – Erkel Színház (VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 30.)

Az Opera is Az ember tragédiája előtt tiszteleg. Madách remekművének több feldolgozása is szerepelt korábban színház repertoárján, ezekből és más tragédiaadaptációkból is adnak elő részleteket az Opera művészei. Az épület különleges tereiben a darabhoz kapcsolódó interaktív színházi játékokban, zenei improvizációkban is részt vehetnek az érdeklődők.

Budapest Bábszínház (VII. kerület, Andrássy út 69.)

Itt a gyerekek érezhetik a legjobban magukat, lesz közös színház díszítés a Bábszínhát 70. születésnapja alkalmából, és bemutatót is rendeznek a bábok, paravánok, fények, hangok és zsinórok működéséből. Nyílt próba is lesz a X. BÁBU Fesztivál nyitóelőadásából, amelyet Hoffer Károly rendező vezet majd.

Újszínház (VI. kerület, Paulay Ede utca 35.)

A létesítményben rendeznek bejárást, amely során a pincétől a padlásig megmutatják a színházat. Továbbá sakkban, dartsban, csocsóban lehet legyőzni az Újszínház színészeit, akik mindig is zenéltek a színészzenekar pedig minden Színházak Éjszakáján nagyszabású koncertet adott. Idén a vendég zenekar a Hot Jazz Band lesz.

További információk a szinhazakejszakaja.hu honlapin érhetőek el.

A kulturális örökség napjai is hétvégén lesznek

Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára szerint a kulturális örökség napjai az épített örökségről is szólnak, az idei rendezvénysorozat fő témája pedig a szórakoztatás házainak, a szórakozás tereinek a bemutatása. – Fontos, hogy ezeket az épületeket is megismerjük, s a színházakat, mozikat, kávéházakat tekintve megérthetjük, hogy a régmúlt építészete miről szól, hogyan kapcsolódik össze a jelennel. Az épített örökség nemcsak a múltról, hanem a jövőről is szól, ezért élővé kell tenni műemlékeinket – fogalmazott a politikus.