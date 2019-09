Irány a színház!

Teremtés és megőrzés A kulturális örökség napjain tematikus sétákon és tárlatvezetéseken is részt vehetnek az érdeklődők szombaton és vasárnap. – A kulturális örökség napjai az épített örökségről is szólnak, az idei rendezvénysorozat fő témája pedig a szórakoztatás házainak, a szórakozás tereinek a bemutatása – mondta el Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára. Hozzátette: fontos, hogy ezeket az épületeket is megismerjük, és a színházakat, mozikat, kávéházakat tekintve megérthetjük, hogy a régmúlt építészete miről szól, hogyan kapcsolódik össze a jelennel. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója kiemelte: a kulturális örökség elnevezés irányt szab és mutat, egy intézménynek pedig egyszerre kell teremtőnek és megőrzőnek lennie.

A Budapesti Közlekedési Központ segít a színházlátogatók szállításában. A buszokat a Színházak Éjszakája karszalagjaival, okoseszközön (mobiltelefon, okosóra, tablet) felmutatott, karszalagra még be nem váltott, érvényes voucherrel, de akár sima BKK-jeggyel és -bérlettel is igénybe lehet venni. A körjáraton a SZÉ jelzést kell keresni. A járat óránként indul a Deák Ferenc térről és az Aquincumtól. Az első busz 14.45-kor, az utolsó pedig 22.45-kor indul.

A Lokál ajánlja

Nemzeti Színház (IX. kerület, Bajor Gizi park 1.)

A program során rendeznek hajókirándulást, kulisszajárást és bokszedzést is egyéb programok mellett. Az idei évad második bemutatójában Szűcs Nellinek és Trill Zsoltnak Médeia és Iászon szerepében való bemutatása mindenképp izgalmas előadást ígér.

Magyar Állami Operaház ľ Erkel Színház (VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 30.)

Az Opera is Az ember tragédiája előtt tiszteleg. Madách remekművének több feldolgozása is szerepelt korábban a színház repertoárján, ezekből és más tragédiaadaptációkból is adnak elő részleteket az Opera művészei. Az épület különleges tereiben a darabhoz kapcsolódó interaktív színházi játékokban, zenei improvizációkban is részt vehetnek az érdeklődők.