Az ENSZ 1947. november 29-én az egykori brit mandátumterület Palesztinát egy zsidó és egy arab államra osztotta, Izrael Államot 1948. május 14-én egyoldalúan kiáltották ki. Szeptember 17-én rendkívüli parlamenti választást tartottak Izraelben, mert az előző, április 7-i választásokat követően nem sikerült új kormányt alakítani. Ismerje meg jobban Izraelt!



A Földközi-tenger keleti partján terül el Izrael Állam, északon Libanonnal, keleten Szíriával és Jordániával, délen Egyiptommal határos. Területe 20 770 négyzetkilométer, a mintegy 8,4 millió lakos 74,4 százaléka zsidó, 20,9 százaléka arab, 4,7 százaléka egyéb nemzetiségű, 74,7 százalék az izraeliták, 17,7 százalék a muszlimok, 2 százalék a keresztények, 1,6 százalék a drúzok és 4 százalék a más vallások követőinek aránya. Izrael 1950-ben Jeruzsálemet nyilvánította fővárosának, ennek elismerését az Egyesült Államok 2017 decemberében jelentette be, és 2018 májusában nagykövetségét is áthelyezte ide, de a legtöbb ország nagykövetsége továbbra is Tel-Avivban van. A hivatalos nyelv a héber, a 2018 júliusában elfogadott nemzetállam-törvény értelmében az arab már nem hivatalos, hanem különleges státusú nyelv, a hivatalos pénznem az új sékel.

Izrael technológiailag igen fejlett piacgazdaság, amely gyorsan magához tért a 2008-ban kezdődött világméretű pénzügyi válság után. A kilátásokat javítja, hogy az ország partjai előtt nagy földgázmezőket fedeztek fel, és ezek egyikének kitermelése már meg is kezdődött. Gondot okoznak ugyanakkor a jövedelmi egyenlőtlenségek, a megélhetési költségek növekedése, valamint az, hogy a rendkívül fejlett technológiai ágazat csak a munkaerő 8 százalékát foglalkoztatja. A gazdaság növekedése 2017-ben 3,3 százalékos, az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson 36 400 dollár, a munkanélküliség 4,2 százalékos, az inflációs ráta 0,2 százalékos volt.

Izrael 2005 nyarán egyoldalúan kivonult a Gázai övezetből, feladva az ott létesített zsidó telepeket, a területen nem sokkal később az iszlamista Hamász mozgalom vette át a hatalmat. A Hamász az övezetből azóta rakétákkal és aknavetőkkel folyamatosan támadja Izraelt, amely több alkalommal – legutóbb 2014-ben – indított civil áldozatokat is követelő hadműveletet az övezetbeli “terrorista létesítmények” ellen. A Ciszjordániában kormányzó Palesztin Hatósággal folytatott, akadozó béketárgyalásokon az álláspontok nem közeledtek, majd megszakadtak, miután 2013-ban a Ciszjordániát irányító Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ) fő ereje, a Fatah és a Gázai övezetet uraló Hamász palesztin egységkormány létrehozásában egyezett meg.

Izrael Állam története Az ENSZ 1947. november 29-én az egykori brit mandátumterület Palesztinát egy zsidó és egy arab államra osztotta, Izrael Államot 1948. május 14-én egyoldalúan kiáltották ki. Az ENSZ-határozatot el nem ismerő arab államok a következő napon támadást indítottak Izrael ellen, amely – akárcsak a következő évtizedek során vívott további négy arab-izraeli háború során – győztesen, egyben területét megnövelve került ki a harcokból. Izrael 1979-ben különbékét kötött Egyiptommal, és kivonult az 1967-ben megszállt Sínai-félszigetről. 1993. szeptember 13-án aláírták a palesztin-izraeli megállapodást, a következő évben a Gázai övezet és Jerikó palesztin autonómiájáról rendelkező megállapodást, amelyet 1995-ben Ciszjordániára is kiterjesztettek, majd 1997-ben újabb “területet békéért” jellegű megállapodást kötöttek. Izrael Jordániával 1994-ben kötött békét, majd 2000-ben egyoldalúan kivonult az 1982 óta megszállt Dél-Libanonból. A békefolyamat ezután lelassult, majd a 2000-ben kezdődött második intifáda (palesztin felkelés) miatt megrekedt.

Izrael államformája parlamentáris köztársaság. A jobbára szimbolikus szerepet játszó és újra nem választható államfőt a parlament választja hét évre. A tisztséget 2014. július 24. óta a Likud párt jelöltje, Reuven Rivlin tölti be.

A törvényhozó hatalom letéteményese az egykamarás kneszet, amelynek 120 képviselőjét arányos rendszerben közvetlenül, négy évre választják. A kormányfőt, hagyományosan a legtöbb mandátumhoz jutó párt vezetőjét az államfő nevezi ki. A legutóbbi, 2019. április 9-i választásokon, amelyet a kormánykoalíció felbomlása miatt hoztak előre, a Benjámin Netanjahu miniszterelnök vezette Likud párt és a centrista-liberális Kék-fehér párt 35-35, a keleti vallásos zsidókat tömörítő Sasz párt és az ultraortodox askenázi zsidók Egységes Tóra Pártja (UTJ) 8-8, az arab Hadas-Tal párt és a szociáldemokrata Munkapárt 6-6, az Izrael a Hazánk nevű jobboldali nacionalista párt és az új, elsősorban a telepeseket képviselő Egyesült Jobboldal nevű párt 5-5, a centrista Mindannyian (Kulánu), a baloldali liberális Merec és a Raam-Balad nevű arab párt 4-4 mandátumhoz jutott.

A szeptember 17-én megrendezett rendkívüli parlamenti választás után Netanjahu – aki továbbra is a legnépszerűbb politikus, de több korrupciós eljárás folyik ellene – nem tudott újra kormányt alakítani, ezért május 29-én a kneszet feloszlatta magát, és új választásokat írtak ki.