Jószolgálati nagykövet lett Szinetár Dóra

Extra

Lokál ,

Szinetár Dórát jószolgálati nagykövetévé nevezte ki az UNICEF Magyarország, így D. Tóth Kriszta mellett immáron két elismert közéleti személyiség segíti hivatalos formában is a szervezet munkáját. A színésznő különleges módját választotta a nagyköveti bemutatkozásnak, hiszen október végén jótékonysági koncertet ad zenésztársaival a Várkert Bazárban.

Szinetár Dóra olyan hírességek „köréhez” csatlakozott, mint Katy Perry, Emir Kusturica, Sergio Ramos, Robbie Williams, Ewan McGregor, vagy Rita Ora. A felsorolt elismert művészek, sportolók a saját országukban mind ezt a tisztséget töltik be. D. Tóth Kriszta 2014-ben fogadta el a szervezet felkérését. Az újságíró-műsorvezető alapító trénere volt a ma is működő Ébresztőóra magyar iskolai gyerekjogi programnak, részt vállalt egy közép-afrikai oktatásügyi misszióban és jelentős összegeket gyűjtött a szervezet munkája számára különböző kampányokban. D. Tóth Kriszta továbbra is jószolgálati nagykövetként támogatja az UNICEF Magyarország munkáját.

Szinetár Dóra évek óta az UNICEF Magyarország elkötelezett önkéntese, több hazai program megvalósításában vett részt és saját népszerűségét, kommunikációs csatornáit felhasználva sokat tett azért, hogy a gyerekek ügye minél szélesebb körhöz jusson el. Jószolgálati nagykövetként a művésznő a jövőben még aktívabb szerepet vállal az UNICEF Magyarország kampányaiban, a főbb üzenetek kommunikációjában. „Nagy megtiszteltetés, hogy jószolgálati nagykövetként segíthetem egy olyan hiteles szervezet munkáját, mint az UNICEF Magyarország. Hiszek abban, hogy egy gyerek, bárhol is éljen a világon, ugyanolyan fontos, és értékes kell, hogy legyen a felnőttek számára. A globális felelősséget nekünk felnőtteknek közösen kell viselnünk, hogy megfelelő körülményeket biztosítsunk a fejlődésükhöz. Legkönnyebben én is a saját környezetemben tudok tenni a gyerekekért. Különösen nagy öröm, hogy az UNICEF Magyarország egyre több programot indít a hazai fiatalok számára is” – mondta Szinetár Dóra, aki egyben bejelentette, hogy nagyköveti tevékenysége keretében jótékonysági koncertet szervez. A bevétel az UNICEF Magyarország gyerekeket segítő munkáját támogatja.

„Október 31-ére hívtam össze a kedvenc zenésztársaimat egy közös örömzenélésre. Az exkluzív jótékonysági koncerten keverednek a musical dallamok a klezmer hangjaival, a népdalokkal és a roma ritmusokkal” – mondta Szinetár Dóra. A koncerten olyan hazai és nemzetközi zenei színpadokon is elismert művészekkel láthatjuk-hallhatjuk az énekes-színésznőt együtt muzsikálni, mint Dés László, Jávori Ferenc „Fegya”, a Romengo együttes és Szirtes Edina Mókus. Ilyen felállásban még biztosan nem láthatta a közönség a kiváló zenészeket.

„Üdv a fedélzeten Dóra! Örülünk, hogy új nagykövetet avathatunk, Dóra pedig már számtalan alkalommal bizonyította elkötelezettségét a gyerekjogok és az UNICEF missziója iránt. Különleges évben köszöntjük őt a szervezetnél, hiszen 2019. novemberében ünnepeljük a Gyermekjogi Egyezmény életbe lépésének 30. évfordulóját” – tette hozzá Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója.

Az UNICEF 190 országban dolgozik azért, hogy minden gyerek egészségben, békében fejlődhessen és tanulhasson. A világ egyik legnagyobb és leghosszabb ideje működő gyerekjogi szervezetének idei célkitűzése többek között, hogy segítséget nyújtson 4 millió alultáplált gyereknek, 10 millió gyerek kapjon kanyaró elleni oltást és 35 millió gyerek juthasson tiszta ivóvízhez. A jótékonysági koncert a Várkapitányság Nonprofit Zrt., Visual Europe Zrt., Future FM Zrt., az Interticket Kft. és a Magyar Virtuózok Kamarazenekar támogatásával jöhet létre.