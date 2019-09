Karácsony Gergely így “zuglósítaná” el Budapestet

Belföld

A teljesen alkalmatlan Karácsony Gergely és csapata legutóbb a II. kerületben csinált hülyét magából a napokban. A balliberális jelölt a budai városrészben gyakorlatilag meghirdette az “elzuglósítás” programját, aminek a lényege a gazdasági csőd és a teljes eladósítás lenne. Másrészt a bejelentett ígéretek a jogállamiság próbáját sem állják ki – írja az Origo.

Ismét szintet lépett az ellenzéki polgármesterjelöltek alkalmatlansági licitje. A múlt héten Karácsony Gergely Őrsi Gergely helyi polgármesterjelölttel vette nyakába a II. kerületet, és játszottak katasztrófaturistásdit. Az elmaradottnak nehezen nevezhető városrész különböző szegleteiben keresték a hibákat, és természetesen azonnal ígéretet is tettek mindennemű probléma azonnali felszámolására – írja a lap.

Az egyik legjobb jelenetünkben látványosan lihegve vonszoltak le egy üres babakocsit 146 lépcsőn, közben drámaian ecsetelve, hogy nem akadálymentes a rendelő, amihez vezet. Mondjuk, abból az irányból közelítve valóban nem.

Szerencsére az orvoshoz indulók értelmesebbek amatőr színészeinknél, és inkább a másik irányból, az akadálymentes járdán jutnak be az intézménybe.

A szintén alkalmatlan Berki Krisztián és Puzsér Róbert szintjéhez méltó show-műsor másik emlékezetes pillanata, amikor az egyik helyi ellenzéki képviselőjelölt, miközben állatrendőrség felállítását kezdeményezi, lelkesen meséli, hogy ő bizony be szokta vinni – a felvételen láthatóan nem is kis testű – kutyáját a játszótérre. Karácsony Gergelyék arcát elnézve erre a fordulatra ők sem számítottak. A képviselőjelölti castingon a négylábúak jogairól való belső egyeztetés minden bizonnyal elmaradt – feltételezi az Origo.

Szörnyülködtek egy jót az Ördögárok partján is, ahol Karácsony lelkes bólogatása mellett a helyi ellenzéki jelölt ismét elsütötte világmegváltó gondolatát: ami nem az önkormányzat dolga, ő azt is meg fogja csinálni, aztán majd küld egy csekket valahová. Az az apróság most sem zavarta, hogy úgy készül százmilliók elköltésére, hogy nincs ebben az országban olyan jogszabály, amely ezt a kerületnek valaha visszaadja.

Az igazi parádé azonban a Mechwart ligetben következett: kommunista rekvirálás, kijárási tilalom, önhatalmúlag kirótt milliós bírságok – volt ott minden, ami egy jó cirkuszba kell. Számos egyéb csemege mellett megtudhattuk, hogy magántulajdonban álló milliárdos ingatlanok helyén közparkot létesítenek, önkormányzati forrásból egyetlen ütemben felújítják a Margit körút összes házát, és reggelenként csak II. kerületi lakcímkártyával közlekedhetünk majd autóval a városrészben. Ja, és ha másodjára parkolunk tilosban, a várakozási engedélyünket is elveszik.

Félreértés ne essék, a problémák, amiket feszegetnek, valósak és sokunkat bosszantanak. Csak hát azért mégiscsak van az a megkerülhetetlen vonzódásunk a jogállamisághoz, a magántulajdon szentségének elismeréséhez és nem utolsósorban a józan észhez.

Gyors számításaink szerint ezt a tempót még a jelenleg stabil gazdálkodásáról híres II. kerület is csak hónapokig bírná. Karácsony Gergelyéket ez láthatóan nem hozza zavarba. Hol bugyutácskán amatőr, hol kissé jobban begyakorolt jelenetekben készülnek legújabb tudományos kísérletükre: a Rózsadomb elzuglósítására. A folyószámlahitelek lélegeztetőgépén vergődő Zuglóról épp a minap tudhattuk meg, hogy számláján pillanatnyilag 50 millió Ft van. Ez olyan, mintha egy átlagembernek mindössze 6000 Ft csörögne a zsebében, és ebből készülne e hónapban ellátni a családját – írja a lap.