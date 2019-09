Karácsony kerülete tele van szeméttel

Belföld

A botrányos parkolási rendszer mellett lepusztult városrészek és romló közbiztonság jellemzi Zuglót Karácsony Gergely polgármesteri tevékenységének eredményeképpen.



A Magyar Nemzet egy civil bloggerrel járta végig a Francia utat, ahol hegyekben álló szemetet, fecskendőket és használt óvszereket lehetett látni.

A Városkép Romboló elnevezésű Facebook-oldal üzemeltetője a főváros legproblémásabb részeiről készít videókat, a napilap munkatársa pedig a leginkább botrányos Francia utat járta be vele. A Kerepesi út irányában haladva, a vasúti töltés alján húzódik a hírhedt sufnisor, ahol az illegális szemétlerakás is virágzik, az építmények mögött sok helyen hajléktalanok laknak, és drogosok lövik be magukat. A lap szerint a kerület több közterülete is hasonló állapotban van.

A Pillangó parkot is elszúrták

Mára Budapest-szerte elhíresült kifejezéssé vált a járdafa, amely a Pillangó park sétáló- és kerékpárútjainak közepén tornyosuló fákat jelöli, amelyek különösen balesetveszélyesek a biciklisek és a vakok számára – jelentette ki Rozgonyi Zoltán, Zugló fideszes polgármesterjelöltje Karácsonynak a Pillangó parkban elkövetett ámokfutása kapcsán.