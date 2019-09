Karácsony teljesen alkalmatlan, a saját kerületében tévedt el

Belföld

Lokál ,

Újra bizonyította alkalmatlanságát Karácsony Gergely, ezúttal hazai pályán, Zuglóban tévedt el. Ezek mellett a Magyar Hírlap arról ír, hogy Zugló polgármestere a Fővárosi Közgyűlésben sem volt a nagy expozék híve, felszólalásai alig egypercesek és a legritkább esetben szakmai érvelések valami ellen vagy mellett.

Hazai pályán, Zuglóban tévedt el ezúttal a kerület polgármestere, az ellenzéki pártok reménysége, Karácsony Gergely. Ezúttal arról nem volt fogalma, hogy a kerület egyik főtere a zuglói polgármesteri hivatal tulajdona.

Karácsony Gergely kampánykörútjának egyik állomásán, az Örs vezér téren Zugló új ellenzéki polgármesterjelöltjével, az egykor ingyenes tömegközlekedést ígérő szocialista Horváth Csabával együtt jelentkezett be élő videóban. Karácsony itt azt mondta, hogy az Örs vezér tér a főváros tulajdonában van. Ez az állítás nem igaz.



A Magyar Hírlap kiderítette, hogy a hiteles tulajdoni lap szerint az Örs vezér tér a Zuglói Polgármesteri Hivatal kizárólagos tulajdonában áll. Ez azt jelenti, hogy Karácsony úgy vezette öt évig Budapest XIV. kerületét, úgy, hogy fogalma sincs arról, hogy ki a tulajdonosa Zugló egyik főterének.

Ha párhuzamot szeretnénk húzni Karácsony Gergely és Tarlós István között, az egyelő lenne a lehetetlennel. A Magyar Hírlap utánanézett, hogy míg Karácsony polgármesteri ciklusa alatt mindössze huszonegyszer, addig Tarlós István 2006 és 2010 között a Fővárosi Közgyűlés mind a hetvenhárom ülésén legalább egyszer hozzászólt a napirendhez. Azért ez így számosítva elég árulkodó adat.

Karácsony Gergely szerint a főpolgármester-jelölti vita a demokrácia miatt lenne fontos amelynek során a baloldali aspiráns például a P+R parkolók számáról kérdezné Tarlóst Istvánt. Szerinte az elmúlt tíz évben ugyanis csupán pár száz P+R parkolóhely épült, megjegyzendő, ezek kiépítése még Demszky Gábor városvezetése alatt lettek beígérve az Európai Uniónak a dugódíj bevezetésének feltételeként, a 4-es metró támogatásának fejében – írja a Magyar Hírlap.

Szerencsére, Karácsony megint téved és ostobaságokat beszél. Elég csak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) honlapjára ellátogatni, ahol tételesen felsorolják az elmúlt kilenc évben kiépített P+R parkolókat, amelyekben a parkolóhelyek száma megközelíti a négyezret. Az pedig külön érdekesség, hogy Karácsony kifejezetten a demokrácia miatt tartaná fontosnak a vitát. Persze nem önmagában a kijelentés furcsa, hanem az, hogy a baloldali jelölt számára hirtelen ennyire fontos lett az érvek ütköztetése – írja a lap.

Az ember azt gondolná, hogy erre nincs is jobb hely, mint egy polgármester számára, mint a Fővárosi Közgyűlés, ahol sokszor órákig tartó viták előznek meg egy-egy döntést. Mindezek ellenére Karácsony amióta 2014-ben elfoglalta székét a testületben, mindössze huszonegyszer szólalt fel, 2018-ban pedig csupán egyszer, alig fél percben, de azt is csak azért, hogy megköszönje, hogy befogadták egy módosító javaslatát – emlékeztet a Magyar Hírlap.

Amióta Zugló polgármestere bent ül a testületben, több mint ötven rendes ülés zajlott le, amiből 2017. február 25. és 2018. december 12. között öt alkalommal volt végig jelen, öt alkalommal meg sem jelent, míg tizenegyszer csak néhány napirendi pont megtárgyalásában vett részt. Ugyanebben a ciklusban lezajlott nagyjából nyolcvan bizottsági ülés is, ezek közül körülbelül tízen volt jelen. Zugló polgármestere nem a nagy expozék híve, felszólalásai általában alig egypercesek és a legritkább esetben mélyenszántó szakmai érvelések valami ellen vagy mellett.

Sokkal inkább ügyrendi témájú, a konfliktust messzemenőkig kerülő felszólalásai voltak. Ennek tükrében nem lehet véletlen az sem, amit Tarlós István, egy, a Magyar Hírlapnak adott interjúban azt nyilatkozta: „Karácsony Gergely valamikor tavasszal könyörgött, hogy ne legyen kemény a kampány”. A vita és a konfliktuskerülés pedig azóta is igen jól megy, hiszen elég csak egy napot visszautazni az időbe, amikor a főpolgármester-jelölt meghívást kapott a köztévéhez, ahová annak ellenére, hogy elfogadta, mégsem ment el. Az ok nagyon egyszerű. Karácsony maga árulta el, hogy azért nem jelent meg, mert tudomására jutott, hogy két vetélytársa is jelen lesz. Igen, Puzsér Róbertről és Berki Krisztiánról van szó.

Tarlós István, miután 2006 októberétől a Fővárosi Közgyűlés tagja, valamint a fővárosi Fidesz–KDNP frakciószövetség elnöke lett, egészen Demszky Gábor 2010-es leváltásáig minden ülésen felszólalt olyan ügyekben mint a BKV költségvetése, 4-es metró projekt, a 2006-os októberi budapesti események, fővárosi kórházak helyzete és hosszan lehetne még folytatni a sort. Ez annyit jelent, hogy 2006 és 2010 ősze között, az összesen hetvenhárom ülés mindegyikén, legalább egyszer, de inkább több alkalommal hozzászólt a közgyűlési munkához – írja a lap.

További cikkek: