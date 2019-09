Karácsony nem szeretné, ha az EU-tól megkapná azt a pénzt Magyarország, ami jár neki

Belföld

Lokál ,

Úgy tűnik, három héttel az önkormányzati választás előtt sem sikerült rendeznie a sorait a fővárosi ellenzék egyik jelöltjének: miután Kálmán Olga, Gyurcsány Ferenc főpolgármester-jelöltje az előválasztási furcsa bukása után Karácsony Gergely vasárnapi programadónak nevezett gyűlésen feltűnően távolságtartó beszédet mondott. Karácsony nevét mindössze két alkalommal mondta ki, és leginkább saját, korábbi programpontját népszerűsítette – írja az Origo.

Gyurcsány Ferencék a háttérben elég érezhetően fúrják Karácsony Gergelyt. Nem véletlenül: Gyurcsány korábban azt mondta, hogy Karácsony gyenge, nem a lényeges dolgokkal foglalkozik, azaz, alkalmatlan jelöltnek tartja. Mindenesetre, a Berki Krisztián és Puzsér Róbert melletti másik ellenzéki jelölt, Karácsony Gergely a programadónak nevezett, elég szűkkörűnek tűnő gyűlésen bambának nevezte Brüsszelt, mert odaadja a neki járó pénzt Magyarországnak – írja a lap. Természetesen Karácsony Gergely csak saját közegében ilyen “bátor”: közismert, hogy Tarlós Istvántól éveken át félt a közgyűlésben, sohasem bírálta, 2018-ban egyetlen egyszer szólalt fel, akkor is csak 16 másodpercig. Visszavonta egy javaslatát és köszönetet mondott.

Vasárnap ebédidőben tartotta meg Karácsony Gergely, az egyik ellenzéki főpolgármester-jelölt úgynevezett programbemutatóját az ellenzéki polgármesterjelöltek és az előválasztáson vesztes politikusok társaságában a Trip Rendezvényhajón. A gyűlés sajátossága, hogy a Zuglót tönkretevő balliberális politikus januárban már bemutatott egy programot, majd a májusi uniós választást megelőzően is tartott egy programbemutatót a balliberális pártok polgármesterjelöltjeivel közösen, aztán az előválasztás előtt bemutatott még egy programot, végül pedig száz nappal az őszi választás előtt arra is ígéretet tett, hogy minden egyes nap ismertetni fog egy elképzelést a programjából. Mint ismert, ez a tizedik nap után érdeklődés hiányában összeomlott, abbamaradt – emlékeztet a lap.

És most, három héttel a voksolást megelőzően is fontosnak tartotta, hogy programot hirdessen. A szokatlan mértékű programadóáradat legújabb állomása azért sajátos, mert a mostanin részt vett Kerpel-Fronius Gábor angyalföldi önkormányzati képviselőjelölt, és Kálmán Olga, Gyurcsány Ferenc bukott főpolgármester-jelöltje. Már előzetesen is izgalmasnak tűnt a mai összejövetel, hiszen az előválasztást követően komoly konfliktus alakult ki a jelöltek között, leginkább Karácsony és Kálmán Olga között. A kettőjük közöttük meglévő feszültég a mai alkalmon is megmutatkozott: Kerpel-Fronius közel negyedórás felszólalása után, Kálmán Olga látványosan távolságtartó beszédet mondott.

Mindössze kétszer mondta ki Karácsony nevét, és leginkább saját, korábbi programját helyezte a középpontba, elsősorban egészségügyi elképzeléseit vázolta a hallgatóság előtt. Sokatmondó, hogy a sértettnek látszó, bár közismerten beszédkényszeres és meglehetősen terjengősen fogalmazó politikusnő-jelölt mindössze hat percben szólalt fel. Kálmán Olga hozzáállásából is az látszik, hogy továbbra is komoly ellentétek vannak a fővárosi balliberális pártok, és azok képviselői között. Azaz, Karácsony Gergelynek nemcsak Berki Krisztiánnal és Puzsér Róberttel kell harcolnia az ellenzéki oldalon, hanem Gyurcsány Ferenccel is – írja az Origo.

Karácsony Gergely kampánya összeomlani látszik, ami egyrészről a zuglói pénzügyi problémákra, illetve a politikai konfliktusokra vezethető vissza. A három, közismerten alkalmatlan ellenzéki jelölt egyike, Karácsony úgynevezett programadó beszédében egyébként kitért az ellenzéki pártok és politikusok közötti vitákra. Felelevenítette, hogy korábban Horváth Csabával (MSZP) volt egy komolyabb “ütközése” az előválasztás első fordulójában, Puzsér Róbertet, független főpolgármester-jelöltet pedig hazugsággal vádolta meg, mivel korábban azt ígérte neki, hogy elindul az ellenzéki roncsderbin.

Zugló jelenlegi (kínosan sikertelen) polgármestere programadás címszón elsősorban Tarlós István főpolgármestert, és a kormánypártokat támadta, a konkrét terveiről kevesebb szót ejtett. Karácsony Gergely arról azonban nem beszélt, miért könyörgött Tarlós Istvánnak, hogy szelíd legyen a kampány, miért félt megszólalni a fővárosi közgyűlésen, miért nem merte sohasem támadni a főpolgármestert, miért kezdett hebegni-hápogni, amikor cirkuszi bohóczene szólalt meg a sajtótájékoztatóján és hogy utána miért nem merte meghirdetni saját, következő sajtótájékoztatóját – teszi fel jogosan a kérdések sorozatát az Origo.

Az viszont kiderült, hogy azt akarja, hogy Brüsszel büntesse meg Magyarországot (Miért is? Azért, mert nem balliberális kormány van Magyarországon? Vagy azért, mert Magyarország nem engedi be a migránsokat és elveti a migránskvótát?), a lényegét tekintve arról elmélkedett, hogy reméli, hogy nem fog annyi pénzt kapni az ország. Bambának nevezte az Európai Uniót, hogy odaadja azt a pénzt Magyarországnak, ami jár neki.

