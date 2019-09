Kiderült, mi lesz Terry Black gyerekei sorsa

Belföld

Lokál ,

Az előadóművész gyermekeinek nem csak az édesapjuk elvesztése miatt gyásszal kell megküzdeniük, hiszen még egyikük sem töltötte be a 18. életévét, így akár állami gondozásba is kerülhettek volna.

A Blikk megtudta: Dani (17) és Fanny (14) nem költöznek haza, Németországban maradnak.

Mint arról beszámoltunk, Rácz Károly, ismertebb nevén Terry Black egy müncheni kórházban hunyt el hétfő délután.

A Blikknek nyilatkozott Terry fia, aki elmondta, nem jönnek haza Magyarországra.

– Nem voltunk apu mellett, amikor elment. A szomszédot értesítette a kórház, mivel mi még kiskorúak vagyunk. Már a kórházban az orvos egyből azt kérdezte, hogy hány éves vagyok – mondta a lapnak Dani. Megjelent a gyámhatóság segítője is, aki megnyugtatott, hogy mivel szeptember 28-án tizennyolc éves leszek, nem kerülünk intézetbe. Lehetek a húgom gondviselője még úgy is, hogy tanulok, azt ígérték támogatnak majd ebben. Most is segítenek intézni a hivatalos iratokat – árulta el kedden Terry Black nevelt fia, aki döbbenetes erővel tartja magát azóta is, hiszen tudja, hogy ezentúl a húga sorsa is rajta múlik – ismerteti a Blikk.