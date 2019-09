Király Linda: Elloptam apukám kocsiját

Extra

Holló Bettina ,

A nagysikerű NőComment! című talkshowban hétről hétre négy ismert nő és egy férfivendég boncolgat hétköznapi vagy éppen szokatlan, nőket érintő témákat. A legfrissebb epizódban Dobó Kata, Király Linda, Kiss Orsolya, Hadas Kriszta és Steiner Kristóf beszélgettek többek közt arról, hogy kinek milyenek voltak az iskolaévei, mennyire voltak szigorúak gyerekként a szülei.



“Már húsz napja tart a suli, éljen” – kezdte a műsorban Ábel Anita. “Luca nálunk most ment felső tagozatba, és már most elkezdte a az idegeskedést, hogy ilyenkor a jegyek már számítanak. Én próbálom nem stresszelni, hisz engem elég sokat stresszeltek gyerekkoromban, úgy gondolom, hogy ezt nem kell a gyerekre rátenni, nem egy matek hármason fog múlni az élete és a boldogsága” – magyarázta a műsorvezető, akinek a legnagyobb mumus a matematika volt.

“Az egész családunk fizikus-matematikus, ehhez képest én megbuktam. Nekem volt egy nyár, amikor a nagybátyám a fejébe vette, hogy megszeretteti velem a matematikát. Volt egy radír meg egy ceruza, én azokkal játszottam, ő meg egy óra után felkel, és megmondta anyámnak, hogy feladja, menthetetlen vagyok” – elevenítette fel a történetet Anita, akivel Dobó Kata is nagyon egyet tudott érteni. A színésznő édesapja ugyanis szerette volna, ha kislánya a reál tárgyak iránt érdeklődik, később azonban belátta, hogy ez nem fog menni.

“Apának két-három műszaki diplomája volt, én meg teljesen hülye voltam matematikából, ezzel nem lehet mit csinálni. Apa próbált korrepetálni, hamar elvesztette a türelmét, sosem szerettem ezt a tárgyat, és nincs is rá szükségem mióta felnőtt vagyok. Teljesen megkeserítette a gyerekkoromat, hogy nem tudtam megfelelni az elvárásoknak. Amikor eldöntöttem, hogy a színészet fele orientálódom, azzal tudtak együtt élni, sőt pártolták is” – tette hozzá Kata.

A vendégek közül talán Király Linda gyerekkora volt a legkeményebb, elmondása szerint otthon náluk rend volt és fegyelem, noha a szabályokat gyakran csak ő tartotta be.

“Nekem gyerekkoromban komoly megfelelési kényszerem volt a hűtő ajtaján lévő táblázat miatt. Ha jót csináltunk, szépen takarítottunk, megcsináltuk a házit, akkor piros pontot kaptunk, ha rosszat, akkor meg feketét. Ha pirosat kaptam, akkor büszke voltam, ha feketét, akkor meg kikészültem. Mindenesetre a tesóim konkrétan röhögtek, ha fekete pontot kaptak, szóval csak én vettem ezt olyan véresen komolyan. Később viszont fellázadtam, kiszöktem otthonról, és elloptam az apukám kocsiját. (…) Tényleg kemények voltak a szüleink, New Yorkban ráadásul mindenki szabad volt és bulizott, mi meg soha nem mehettünk sehova. Este nyolckor már otthon kellett lennünk, kész kellett lennie a házinak, és takarítanunk kellett. Mégis most felnőtt fejjek hálásak vagyunk, pedig akkor utáltuk – vallotta be őszintén az énekesnő, aki suli után gyakran diákmelózni is elment, dolgozott sminkboltban, kávézóban, és babyszitterként is.

A talkshow teljes adását vasárnap 17 és 22 órakor láthatják a nézők a Spektrum Home-on.

További cikkek: