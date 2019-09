Király Linda: Sok kemény döntést kellett meghoznom

Extra

Holló Bettina ,

Ábel Anita nagy sikerű talkshowjában, a Nő Commentben hétről hétre négy ismert nővel és egy férfivendéggel boncolgat hétköznapi vagy éppen szokatlan, nőket érintő témákat. A legfrissebb epizódban Bódi Margó, Osvárt Andrea, Kovács Patrícia, Falusi Mariann, Rakonczai Viktor és plusz egy hölgy volt a vendég Király Linda személyében, aki őszintén mesélt fogyásáról, szakításáról, egy szóval az elmúlt időszak minden öröméről és bánatáról.

Király Linda életében egy teljesen új időszak kezdődött. Tavasszal ért véget kilenc évig tartó kapcsolata, azóta pedig csak önmagára és az egészségére koncentrált. Az odafigyelésnek meg is lett az eredménye, több, mint harminc kilótól szabadult meg, amivel egy többéves pokol ért véget.

“Hosszú út vezetett ideáig, hat-hét éve megy ez a küzdelem nálam” – kezdte a műsorban Király Linda. “Mindenesetre úgy érzem, hogy most jó útra tértem, sok segítséget kaptam, többek közt gyógyszeres kezelést, és volt egy műtétem is, ami azért volt különleges, mert egy olyan részét vették ki a gyomromnak, ami két hormont is termel. Így egy kicsit le tudott nyugodni a hormonrendszerem, és most végre van eredménye a munkámnak. Heti öt-hatot edzem, diétázom, jól érzem magam, énekelek, zenélek. Sok kemény döntést kellett meghoznom, hogy idáig eljussak. Ezek az évek arról szóltak, hogy visszataláljak önmagamhoz, sok idő után úgy érzem, hogy végre azon az úton vagyok, amire mindig is vágytam” –magyarázta a gyönyörű énekesnő, aki 36 éves kora ellenére több betegségen is keresztül ment már, és bizony fel kellett tennie magának a kérdést, hogy vajon miért történik ez vele.

“Kiderült, hogy az agyalapi mirigyemben van egy adenóma, ami az egész hormonrendszerem felborította. Jött a pajzsmirigy alulműködés, az inzulinrezisztencia, és még sorolhatnám. A végére olyan ödémásak lettek a lábaim, hogy fájt minden lépés, de volt hajhullás, alvászavar, és minden egyéb. Ez egy nagyon összetett dolog. (…) Nekem a meditáció segített, lecsendesedtem, befele fordultam, feltettem magamnak a kellemetlen kérdéseket is. Észrevettem magamon, hogy hajlamos vagyok minden energiám másokra fordítani, ezért is kellett a párkapcsolatomat is félretenni, mert mások problémáit sokkal könnyebb megoldani, mint a sajátjaimat, de most nem erre volt szükségem. A szervezetem már ugyanis ott tartott, hogy egy hathetes léböjtkúra után is híztam három kilót” – magyarázta Linda, aki kilenc év után idén tavasszal szakított párjával, Zsomborral. Döntését sokan furcsállták, de az énekesnőt ez egy cseppet sem érdekelte.

“Volt egy pár ember, aki teljesen hülyének nézett. De én tudom, hogy arra volt szükségem, hogy drasztikus változás legyen az életemben, így jöhetett rendbe az egészségem. Volt aki megértette, azok maradtak, a többiek meg mehettek. (…) Ez egy komoly út volt, sikerült egy picit jobban kiismerni a lelkem. Sokat változott a zeneszerzési stílusom is. Eddig is őszinte és nyitott volt, de nem igazán mertem aktuális problémákba belemenni. Most viszont elkezdtem a zenét egyfajta terápiaként használni” – tette hozzá.

A talkshow teljes adását vasárnap 17 és 22 órakor láthatják a nézők a Spektrum Home-on.

