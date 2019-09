Kiszivárgott Karácsony őszödi beszéde

Belföld

Lokál ,

Sokan Karácsony Gergely őszödi beszédének tartják azt a kiszivárgott hangfelvételt, amelyen a baloldal főpolgármester-jelöltje arról beszél, hogy megfenyegette őt Tóth Csaba a zuglói MSZP elnöke, és ha visszamenne a kerületbe, akkor „elásnák”. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint a baloldalon maffiaviszonyok vannak.

Ellenzéki portálok hoztak nyilvánosságra egy hangfelvételt, amely Karácsony Gergely zuglói polgármester és egy ismeretlen személy között zajlott. Ezen Karácsony elismeri, hogy az MSZP-s Horváth Csaba azért jó polgármesterjelölt Zuglóban, mert „legalább annyi esze van, hogy tudja, mi az, amiért börtönbe lehet menni.”

– A Horváth Csaba egyébként egy kurva nehéz falat, mert a Horváth Csaba sajnos egy szikla ebben a konstrukcióban – mondja Karácsony, aki szerint Zugló jól járna Horváth Csabával, mert ott a helyi szocik feletti kontrollt csak egy szoci tudja megvalósítani.

„Ennek az alternatívája pedig egy sokkal jobb renoméjú, volt iskolaigazgató, akit a helyi szocik akarnak, aki két perc után nem fogja tudni, hogy hol van, és szétlopnak mögötte mindent. Csabának legalább annyi esze van, hogy tudja, mi az, amiért börtönbe lehet menni. Ez nyilván kifelé nagyon ciki…” – mondja Karácsony utalva arra, hogy egy becsületesebbnek tűnő szocialista jelöltet átvernének elvtársai, míg Horváth Csabát nem lehetne, hiszen ő nem hagyná, hogy börtönbe kerüljön a mutyik miatt.

Mint ismert Karácsony Gergely 2014 óta zuglói polgármester, januárban pedig egy előválasztáson dőlt el, hogy az MSZP őt és nem Horváth Csabát támogatja, a főpolgármesteri székért folyó küzdelemben. Karácsony a beszélgetésben arról is beszél, hogy a volt főpolgármester-helyettes Horváthnak, így a zuglói polgármesterség egyfajta „vigaszág” volt. Karácsony arról is őszintén beszél, hogy számára miért nem volt már opció, hogy továbbra is zuglói polgármester maradjon.

„Ha én visszamegyek Zuglóba, akkor engem elásnak (…) tudnék mesélni néhány sztorit, de a szocikkal közösen nem tudunk indulni” – válaszolt egy kérdésre Karácsony, hozzátette azt is, hogy Tóth Csaba, az MSZP zuglói elnöke többször is megfenyegette a családját.

A kiszivárgott felvételről a Kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter azt mondta, hogy a beszélgetés bizonyítja, hogy a baloldalon maffiaviszonyok vannak.

Csődközelben Zugló Cáfolta Karácsony Gergely állítását, miszerint félmilliárdos hiánnyal vette át Zugló vezetését, Rozgonyi Zoltán, a Fidesz–KDNP XIV. kerületi polgármesterjelöltje. Szerinte valójában 2014-ben kétmilliárdos többlet volt Zugló számláján. De nem ez az egyetlen kamu: Karácsony legutóbb kedden hazudott, amikor a saját önkormányzatának szombati, kétmilliárd forintos számlaegyenlegről szóló közleményét hazudtolta meg, azt állítva, hogy ezzel szemben csak 1,345 milliárd forintja van a kerületnek. Ha ez igaz, akkor hová tűnt két nap alatt hatszázmillió forint? Korábban a zuglói jegyző beszélt arról, hogy csődközelben van a kerület gazdálkodása.

