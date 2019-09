Kocsis Máté: Az ellenzék törvénytelenül kezelte a választók személyes adatait

Belföld

MTI ,

Az ellenzék törvénytelenül kezelte a választók személyes adatait Józsefvárosban – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki hétfői budapesti sajtótájékoztatóján visszalépésre szólította fel az ellenzék VIII. kerületi polgármesterjelöltjét és a helyi ellenzéki jelölteket az önkormányzati választáson való részvételtől.

Kocsis Máté a Magyar Nemzet hétfői írására utalva kifejtette: a napilapban közölt fotók alapján Pikó András ellenzéki polgármesterjelölt kampánycsapata – köztük a párbeszédes Erőss Gábor és az aktivisták – törvénytelen listát készítettek az ajánlóívekről.

A politikus megdöbbentőnek és felháborítónak nevezte a történteket, és rámutatott: felmerül a választók személyes adataival való visszaélés, illetve a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúja.

Szavai szerint az ajánlóíveket olyan adatbázis rögzítésére használhatták fel, amit infotörvény tilt és a Btk. szankcionál.

Kocsis Máté az ajánlóívek és a támogatói aláírásgyűjtő ívek közötti különbségről szólva elmondta, hogy az választási iroda hivatalos ajánlóívein sokkal több személyes adat szerepel, míg a támogatói aláírásgyűjtő íveken mindenki eldöntheti, milyen információt ad meg és hozzájárul az adatai kezeléséhez.

A napilapban megjelent írás és képi dokumentáció alapján egyértelműem látszik, hogy a hivatalos ajánlóívek rögzítése történik – mutatott rá.

Kocsis Máté leszögezte: semmilyen informatikai vagy számítógépes segítség nem kell az ajánlóívek megszámolásához, és azokkal csak annyi a teendő, hogy le kell adni őket a választási irodán.

Értékelése szerint a józsefvárosi ellenzéki kampánycsapat ellopta a jóhiszemű állampolgárok adatait, megtévesztette őket, visszaélt, illetve készül visszaélni a személyes adataikkal.

Az ellenzéki jelöltek ne legyenek gyávák, vállalják a politikai következményét a tettüknek és lépjenek vissza az önkormányzati választáson való részvételtől – szólított fel Kocsis Máté.

A frakcióvezető kijelentette: elvárják, hogy a hatóságok minden olyan lépést tegyenek meg ezzel a törvénytelenséggel szemben, ami megnyugtatóan rendezheti az ügyet, és lépjenek fel valamennyi érintettel szemben.

Kocsis Máté kitért arra is: teljesen nyilvánvaló Karácsony Gergely érintettsége az ügyben, hiszen az ő ajánlásait Józsefvárosban ugyanez a kampánycsapat kezelte. Felmerül annak a gyanúja is, hogy nem elszigetelt jelenségről van szó, hanem számos más helyen, településen is használják ezt a módszert – jegyezte meg a fideszes politikus.

Arra a kérdésre, hogy a Fidesznek van-e bármilyen lehetősége jogi fellépésre, azt mondta: kifogást tudnak tenni a helyi választási bizottságnál, ezt várhatóan meg is teszik, illetve a helyi választási irodának is van dolga megítélésük szerint.

A politikus az ellenzéki reakciókra válaszul azt közölte: megértik a kétségbeesett magyarázkodást, de “ezt már nem velünk kell megbeszélniük, hanem a hatóságokkal”.

