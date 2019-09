Kósa: Az építkezés vagy a háborúskodás a tét

Belföld

MTI ,

A kormánypártok által ajánlott építkezés, gyarapodás, vagy az ellenzék által szított háborúskodás, gyűlölködés közül kell választaniuk a szavazóknak október 13-án – jelentette ki Kósa Lajos szerdán Zalaegerszegen.

A Fidesz-KDNP önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke sajtótájékoztatóján kifejtette: a Fidesz-KDNP jelöltjei azt a célt tűzték ki a kormánnyal együttműködésben, hogy szebbé, jobbá, élhetőbbé tegyék a településeket, hogy 2030-ra a magyar önkormányzati rendszer átlagfejlettsége elérje az európai átlagot. Ehhez együttműködés, építkezés, összefogás kell – tette hozzá.

Az ellenzék ugyanakkor azt mondja: szavazzatok ránk, mert ha mi győzünk, akkor leváltjuk az Orbán-rendszert, de a háborúzás, a kormány elleni küzdelem, a gyűlölködés az nem építkezés – fogalmazott Kósa Lajos.

Beszélt arról is, hogy az ország 3177 önkormányzata közül 829 esetében indul Fidesz-KDNP-s jelölt, míg az ellenzéki pártok 153 településen indítanak jelölteket. Ha a kormánypártok által támogatott, de függetlenként indulókat is számoljuk, akkor 1217 településen indul Fidesz-KDNP-s vagy általuk is támogatott jelölt, az ellenzéki oldal viszont mintegy 300 településen állított csak jelöltet.

Összességében mintegy nyolcmillió ember él olyan településen, ahol kormánypárti jelöltre szavazhatnak. Az ellenzék ugyanakkor nem érte el a célját, hiszen nagyon kevés településen van egy az egy elleni indulás.

Csupán hat budapesti kerületben, a megyei jogú városok közül mindössze kettőben, a megyei önkormányzatok listáinál pedig csak egyetlen megyében sikerült megvalósítaniuk ezt a célt – sorolta a fideszes politikus.

Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, egyben elnökjelöltje (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy a kormány növekedésbarát gazdaságpolitikájának és a zalai emberek tettrekészségének, szorgalmának köszönhetően a megye stabil fejlődési pályán áll. A legjelentősebb beruházások közé sorolta az M70-es gyorsforgalmi út bővítését, az M76-os építését, a Zalaegerszeg-Lenti-Lendva vasútvonal visszaállításának készülő kiviteli terveit, a sármelléki repülőtéren megvalósuló norvég pilótaképző centrumot, a Nagykanizsa térségét érintő gazdaságfejlesztési Mura programot, valamint a Balaton zalai szakaszát is megújító kormányzati fejlesztéseket.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere és -jelöltje (Fidesz-KDNP) arról tett említést, hogy az elmúlt öt évben 4000 új munkahely jött létre a zalai megyeszékhelyen, ahol mára 2,5 százalék alá csökkent a munkanélküliségi ráta. A Zalaco hétfőn átadott új csarnoka 150 új munkahelyet jelent, a város legnagyobb beruházása, a 45 milliárd forintból épülő járműipari tesztpálya mellett 135 állást teremt a pénteken átadandó kutatóközpont – hozott példákat a polgármester.

További cikkek: