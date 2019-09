Kötcsén értékel ma Orbán Viktor

Belföld

Újra polgári pikniknek ad helyet ma a Somogy megyei Kötcse. A Dobozy-kúrián Orbán Viktor kormányfő a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt zárt körben ad helyzetértékelést a hazai és nemzetközi politikai és gazdasági folyamatokról – számol be a Magyar Nemzet.

A lap értesülései szerint a ma tizenkilencedik alkalommal megrendezendő polgári pikniken az október 13-i önkormányzati választás, az új európai parlamenti ciklus, a német gazdasági recesszió veszélye és annak Magyarországra gyakorolt hatása is szerepel a témák között, továbbá a találkozón a héten, Budapesten megtartott demográfiai csúcson elhangzottak is visszaköszönnek majd.

A Somogy megyei Kötcsén Orbán Viktor kormányfő a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt zárt körben ad helyzetértékelést a politikai folyamatokról. A polgári pikniket 2004 óta a Balog Zoltán által vezetett Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián. A találkozókon elhangzott kormányfői beszédek rendre széles körű hazai és nemzetközi visszhangot váltanak ki. Tavaly két alkalommal is volt polgári piknik. A Fidesznek a harmadik kétharmadot hozó tavaly áprilisi országgyűlési választást követő júniusi találkozón a miniszterelnök a soron következő, 2019-es európai parlamenti választás tétjéről beszélt. Orbán Viktor kifejtette: a Magyarország előtt álló lehetőségek óriásiak, de komoly veszélyek is leselkednek ránk. Ezek közül a migráció van az első helyen, de „itt sikerrel álljuk a sarat”. Egy évvel ezelőtt, szeptemberben a kereszténydemokrácia megújítása, a nemzeti identitás megőrzése, szintén a soron következő EP-választás és az Európai Néppárt politikája volt a beszélgetések fókuszában – írja a Magyar Nemzet.

A kormányfő tavalyelőtti előadásában az ország határainak megvédését, a családok, a munkahelyek biztonságának megőrzését és a közbiztonság fenntartását emelte ki. A 2017. szeptemberi találkozón Orbán Viktor arra is kitért, hogy Trianon óta soha nem volt olyan erős az ország, mint most, és hogy újra befolyásolni tudja a magyarság a Kárpát-medence sorsát – számol be a portál.

Sokak szerint az összes kötcsei beszéd közül a legnagyobb hatással bírót, a centrális erőtérről szólót 2009 őszén a Megőrizni a létezés magyar minőségét című előadásában mondta el Orbán Viktor. – Megvan a reális lehetősége annak, hogy a magyar politika következő 15-20 évét ne a duális erőtér határozza meg, amely állandó értékvitákkal megosztó, kicsinyes és fölösleges társadalmi következményeket generál. Ehelyett létrejön egy nagy kormányzó párt, egy centrális politikai erőtér, amely képes lesz arra, hogy a nemzeti ügyeket megfogalmazza – mondta akkor a Fidesz elnöke. A fentiek szellemében Orbán Viktor a Fidesz–KDNP-pártszövetség kormányzásának máig érvényes célját és feladatát abban látta, hogy Magyarország a magyarok országa maradjon – tudatja a Magyar Nemzet.

