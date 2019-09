L.L. Junior és Csilla közösen segítik Lacika terápiáját

Extra

Kiss Nóra ,

Teljes mértékben hazugság, hogy Csilla nem láthatja a fiát. Most is bent játszanak. Jelenleg ideiglenes felügyeleti jog van, de ezen a héten már harmadjára találkoznak – kezdte élő videójában L.L. Junior, aki azt is elmondta, miért mentek ki hármasban a temetőbe az augusztus végén tragikusan elhunyt Dávidka sírjához.

– Közösen vittünk ki egy mécsest a temetőbe. Ez a terápia része, hogy Lacika is le tudja zárni a lelkében testvére elvesztését. Mindennap kimegyünk, most pedig Csilla is elkísért minket – tette hozzá Junior.

A rapper arra is kitért: senkit nem hibáztat kisfia halála miatt, és igyekszik mindenben támogatni volt párját.

További cikkek: