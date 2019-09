L.L. Junior: Könyörögtem a jó Istennek

Extra

Kiss Nóra ,

L.L. Junior mindent megtesz azért, hogy Lacika megértse, és fel tudja dolgozni öccse tragikus halálát. A rapper maga sem tudja még felfogni, hogy nincs többé Dávidka, a hír hallatán először elájult, majd Istenhez fohászkodott, hogy mentse meg gyermeke életét.

A rappert Csilla barátnője értesítette telefonon a hároméves Dávidka tragédiájáról. – Visszahívtam a barátnőjét megkértem, hogy vigyék arrébb Lacikát. (…) Tudtam, hogy egyre kevesebb az esély, és hogy ha sikerülne is az újraélesztés élete végéig nyomorék lenne a gyerek. Zokogva imádkoztam az autóban miközben jöttünk fel. Hogy ugye nem megy el a Dávid? Könyörögtem a jó Istennek, ne vegye el! Hibáztattam mindenkit. Feldúlt voltam, el is ájultam. Okoltam magamat is, hogy nem voltam ott. Okoltam mindenkit – vallott L.L. Junior a TV2 Tények Plusz adásában, akinek most a legnehezebb feladata nagyobbik kisfiával, Lacikával megértetni miért nincs már mellette kisöccse. Ehhez szakértők segítségét is kérte.

– Dávidka a föld alatt van, a lelke pedig fent a mennyországban – mondta a riportban a hatéves Lacika.

– Ha tudunk beszélni róla, sokkal könnyebb a gyereknek is. Így mondtam el Lacikának is, hogy már nincs többé az öccse. Egy aranyos kis mesével. (…) Nincs velünk már, de a szívünkben, a lelkünkben ott van – folytatta Junior, aki fiával együtt már Dávidka sírjához is kilátogatott.

Keresik a felelőst

A hároméves kisfiút augusztus 31-én egy szabályosan közlekedő autó gázolt el Zuglóban, mikor átszaladt az úton. A rendőrök keresik a tragédia felelősét. A rapper korábban volt párját hibáztatta, akinek most pszichológiai vizsgálatot kért.

