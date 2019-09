Belföld

Filipp Dávid ,

Egy 1926-os gyártású, üzemképes Ford T-modell került a Közlekedési Múzeum tulajdonába; a kiváló állapotú járművel már a múzeum új épületének elkészülte előtt találkozhat a közönség.

„A most gyűjteményünkbe került Ford T-modell több mint kilencvenéves, kiváló állapotban van, és üzemképes. A típus magyar szempontból is nagy jelentőségű, hiszen a tervezői csapatban két neves konstruktőr, Galamb József és Farkas Jenő is dolgozott” – idézi az intézmény közleménye Vitézy Dávid főigazgatót.