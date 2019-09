Lélegzetelállító az új József nádor tér

Belföld

Felújították a budapesti József nádor teret, amely az új burkolatok, térelemek és fák mellett két porcelán szökőkutat is kapott. Mindkettőt világhírű magyar manufaktúra készítette, az egyiket a Zsolnay, a másikat a Herendi. Utóbbi vezérigazgatója, dr. Simon Attila mesélt a Lokálnak a porcelánkút készítésének körülményeiről.

Az eddigi 24 helyett 54 fát és összesen 1500 négyzetméternyi gyepet telepítettek a felújított József nádor térre. A múlt heti átadáson Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros polgármestere köszönetet mondott az építőknek és a lakóknak, akik türelmükkel, megértésükkel támogatták a megújulást. A Ripost szerint a környékbeliek és az idelátogató turisták is elégedettek a felújított József nádor térrel, amelynek ékköve a Herendi és a Zsolnay manufaktúra díszkútjai mellett a névadó József nádor szobra.

– Az Életfa megszületése a Herendi Porcelánmanufaktúra filozófiájából fakad. A köztéri alkotás témáját mi vetettük fel. Célunk az volt, hogy stílusteremtő alkotás szülessen, amely tradicionális, egyúttal modern, a mai kor emberét is megszólító. Az Életfa modern, mégsem tűnik mechanikusnak, elágazásai és a faragott, áttört felületek akár a mai nagyvárosok modern épületkomplexumaival is harmonizálnak – árulta el a Lokálnak dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: ez az alkotás jelképesen a herendi manufaktúra kulturális misszióját is szemlélteti, hogy a porcelántárgyaink által hordozott értékeket vigyük szerte a világba, és itthon termékeny talajba kerülve gyökereztessük meg azokat.

Herendi Életfa A herendi keményporcelánból készült alkotást összesen 36 darabból építették fel. A tervezéssel együtt két éven keresztül készült. Az Életfa esztergált elemekből áll, öntéssel készült, az elemeket csapokkal illesztették egymásba, belülről fémváz erősíti. A kutat díszítő Rothschild-minta csak itt jelenik meg, nem tervezik máshol megismételni. A fa egy vízzel körülvett medencében áll, amelyben habosító fúvókák mozgatják a vizet. Az Életfa éjszaka díszkivilágítást kap.

Zsolnay díszkút A tér déli oldalán az erdélyi herkulesfürdői Szapáry-fürdő neoreneszánsz díszkútjának 4,25 méter magas másolata áll. A barnás Zsolnay kutat porcelán gyöngysorok, domborodó állat- és virágmotívumok, valamint puttóarcok díszítik, a tetején pedig egy fiúalak áll. A kútról fentről lefelé vízköpőkön keresztül csorog le a víz a középen elhelyezkedő kisebb medencékbe, amelyekből továbbfolyik az alsó nagyobb gyűjtőmedencébe.