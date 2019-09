Leomlott a támfal a budai várnál – Fotók!

Belföld

Beomlott az I. kerületben egy ingatlan támfala. A Logodi utca 56-58. szám alatti, magántulajdonban lévő építési telek a világörökség része és régészetileg védett – tájékoztatta a Budavári Önkormányzat hétfőn az MTI-t.

A közlemény szerint a közterület-felügyelet munkatársai azt vették észre, hogy az ingatlant a Logodi utca felőli oldalon megtámasztó támfal egy részen megsérült, illetve leomlott. Mivel a munkák esetleges leállíttatására, a veszélyhelyzet elhárítására az építésfelügyelet jogosult, a Budavári Önkormányzat az I. kerületi kormányhivataltól azonnali intézkedést kért. A tulajdonos a területen építkezni szeretne, ezért előzetes régészeti feltárásba kezdett. Ennek engedélyezése és felügyelete szintén a kormányhivatal hatásköre.

A telek tulajdonosa mostanáig nem kért építési engedélyt, így a terv az I. kerületi polgármesteri hivatal számára ismeretlen – írták.

I. kerületi polgármester: Szabálytalan és engedély nélküli a Logodi utcai kivitelezés

Szabálytalan és engedély nélküli kivitelezési munka vezetett a budai Logodi utcában történt hétfői támfalomláshoz – erről számolt be kedden a helyszínen a kerület polgármestere.

Nagy Gábor Tamás, az I. kerület polgármestere azt mondta: a telek magántulajdonban lévő építési telek, de építési engedélyt mostanáig sem kértek az önkormányzattól, így azt sem tudják, mit és milyen célból szeretnének építeni.

A Logodi utca régészeti szempontból kiemelt lelőhelyként van nyilvántartva. Az előzetes régészeti feltáráshoz kapott ugyan hozzájárulást a kivitelező, de ilyen fajta földkitermelésre viszont egyáltalán nem volt engedélyük – szögezte le a polgármester, aki azt is elmondta: a szükséges közterületfoglalási engedélyüket múlt pénteken el is utasította a budavári önkormányzat, épp azért, mert a munkálat szükséges szakmai, statikai dokumentációját nem adták be.

Azt is hozzátette, a terület egy lejtős, veszélyes terület. Ezért fokozott biztonsági előírásokat kell betartani.

Kiemelte: az a fajta munka, ami nélkülözi a szakmai és statikai felmérést, nem folytatható, de nem teljes leállításról intézkednek, mivel így sem maradhat a telek. Valamilyen gyors, szakszerű megtámasztásra van szükség.

A délután folyamán a közműszolgáltatók szakemberei és a katasztrófavédelem is megtekinti a helyszínt. Az utca adott szakaszán vélhetően súly- és sebességkorlátozást vezetnek majd be – közölte Nagy Gábor Tamás.

Csány Éva, az I. kerület főépítésze azt mondta: talajmechanikai, statikai vizsgálatot rendeltek meg a területen. Egy ilyen esetben több műszaki megoldás lehetséges. Azon dolgoznak, hogy minél előbb, különösen télre, stabil legyen a környék megtámasztása.

Azt is megjegyezte, hogy ideális esetben még a földkivétel előtt cölöpökkel leverve kellett volna fallal megtámasztani a falat.

