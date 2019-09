Letesztelték! Így működik a posta új kézbesítési rendszere

Belföld

Lokál ,

Teljes fordulatszámon üzemel szeptember 1-jétől a Magyar Posta elektronikus kézbesítési rendszere. A papír alapú tértivevények év végi kivezetését kormányrendelet írja elő, januártól csak elektronikusan hozhatók létre a kézbesítést igazoló visszajelzések a hivatalos iratokat feladók számára. A Ripost letesztelte az új rendszert és megnézte Csepelen, hogy milyen az, amikor nincs több felesleges aláírás és kitölteni való papír.



– Az új elektronikus rendszer gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a kézbesítést – mondta el a Ripostnak Monoki Béla csepeli kézbesítő. A most élesített rendszert egy tesztidőszak előzte meg, amikor már kipróbáltuk, hogyan működik mindez a gyakorlatban, képzést is kaptunk ezt megelőzően, így zökkenőmentes volt az átállás – magyarázta.

A Magyar Posta fokozatosan építette és terjesztette ki országosan az elektronikus kézbesítési rendszert, ma már 8000 postás ilyen kütyüvel a zsebében érkezik, mint Béla.

Már az ajtóban segít az új technika

Biciklivel érkezett a következő címéhez a postás. A társasház bejáratához érve elővette a zsebéből az új ipari mobiltelefont. Megnézte hozzá a címhez tartozó kaputelefonkódot, és már be is jutott az épületbe. Nem kellet felcsengetni, megkérni valakit, hogy engedje be, így már a bejutásnál sok időt spórolt – írja a lap.

Így adja át a levelet

A kézbesítőnél a sok papír és nyomtatvány helyett most csak egy PDA volt a levél mellett. Ez a kis szerkezet lényegében egy ipari mobiltelefon, működése nagyon egyszerű. Az aláírás a PDA-n is hasonlóan történik, mint a papíron, csak a PDA-n nem egy tollal kell aláírni, hanem egy ehhez az eszközhöz használható érintős ceruzával. Az ügyfélnek a levél átvételéhez csak alá kell írnia a nevét a szerkezeten.

– Nagyon jól fogadják az emberek, mivel ehhez nem kell semmilyen technikai tudás, könnyen megy – magyarázza a kézbesítő a Ripostnak.

Csak egy érintés

Az elektronikus rendszer további előnye, hogy az új típusú e-személyi igazolvány is használható aláírás helyett, tehát akinek újfajta személyije van, annak elég egy érintés is.

– Az e-személyi ugyanis azonosításra is szolgál, ez a szerkezet pedig be tudja olvasni az adatainkat. Ez nem csak azonosításra lesz jó, hanem egyenértékű az aláírással is, így egy mozdulattal azonosíthatja magát az ember és ezzel elismeri a levél átvételét. Ez a funkció tovább gyorsítja a kézbesítési folyamatot – mondta Béla.

Ha valakinek ajánlott vagy tértivevényes levele van, de a kézbesítéskor nem volt otthon, arról, ahogy eddig is, értesítést fog kapni. A kézbesítőknél mobil nyomtató is van, így ők már nem kézzel írott, hanem nyomtatott értesítőt dobnak be az ügyfélnek. Ennek az előnye, hogy nem kell kézzel kitölteni, így gyorsan kész lesz az értesítő.

Nyomon követhetjük a küldeményt

A Ripost az előnyöket is bemutatta: csökken az adminisztráció, ráadásul a feladástól a kézbesítésig nyomon lehet majd követni az internetes felületen a levelek útját, így nem csak elveszni nem tudnak a küldemények, hanem azt is láthatjuk, hogy melyik nap érkezik meg. Ha feladók vagyunk, akkor elektronikus értesítést kapunk arról, ha a címzettünk átvette a levelet, így pontosan tudjuk, hogy mikor érkezett meg az illetőhöz a küldeményünk.