Lotfi Begi: Szülés utáni depresszióm volt

Lotfi Beginek három gyermekével lett teljes az élete, bár a Lokálnak bevallotta: ikrei születése után több hónapig depresszióban szenvedett, ami házasságát is megviselte. A rossz lelkiállapotból végül felesége rángatta ki, akivel a mai napig eljárnak randizni.

– A világ legjobb dolga, hogy három gyermekkel is megajándékozott az élet. Imádok édesapa lenni, élvezem minden pillanatát, bár bevallom volt olyan időszak, amikor nem volt ilyen felhőtlen a boldogságunk – kezdte a Lokálnak Lotfi Begi, akinek két éve születtek ikerfiai, Zalán és Zorán. A kicsik érkezése pedig komoly nehézségeket okozott a DJ és felesége, Réka életében.

– Szerettünk volna Zarának kistestvért, de arra nem számítottunk, hogy egyszerre ketten is érkeznek hozzánk. Még egy gyermeket el tudtam egyedül látni, háromnál már szükségem volt a férjem segítségére. Ezt viszont neki nem volt könnyű megszoknia – mondta Réka, akitől Begi vette át a szót.

– Négy hónapig én szenvedtem szülés utáni depresszióban. Emlékszem egyedül ültem otthon az új házunkban a fiúk érkezése után, és belém hasított a felismerés, hogy ezentúl vége az eddig jól megszokott kis életemnek, muszáj lesz alkalmazkodnom, és magamat a háttérbe szorítani. Bár igyekeztem mindenben a családom segítségére lenni, belül szorongtam, és lehangolt voltam. Réka egy idő után megelégelte a helyzetet, és ultimátumot adott. Azt mondta: vagy összeszedem magam és valódi családfőként viselkedem, vagy menjek ki az ajtón, és vissza se nézzek. Nagyon fájtak a szavai, de kirángattak a depresszióból, és idővel rájöttem: tény, hogy nehezebb, de teljesebb és boldogabb lett az életem a gyermekeimmel.

Begi és Réka kapcsolata pedig azóta is harmonikus. – Már tíz éve vagyunk együtt, és reméljük ez már örökre így is marad. Fontosnak tartjuk, hogy megmaradjon a köztünk lévő szikra, ezért hetente egyszer randizunk, és havonta beiktatunk egy-két kettesben töltött napot is. Ilyenkor a gyerekekre a nagyszülők vagy a bébiszitter vigyáz – tette hozzá a Rádió1 lemezlovasa.

