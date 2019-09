Maffiamódszerek ellenzéki oldalon: Karácsony tovább tagad

Belföld

Mint arról korábban beszámoltunk, Várnai László egykori LMP-s politikus, zuglói önkormányzati képviselő facebook bejegyzésben erősítette meg, hogy Tóth Csaba valóban megfenyegette Karácsony Gergelyt. Az ellenzéki sajtó hallgat, Karácsony pedig tagad az őt nehéz helyzetbe hozó maffiamódszereket idéző hangfelvételről, de egyre több dologra emlékszik.



Karácsony annak ellenére, hogy elismeri a beszélgetés megtörténtét, az ismert szöveg kontextusa ellenére továbbra is tagadja, hogy a fenyegetések és az esetleges kerületi közpénzlenyúlások kapcsán a zuglói szocialistákra és vezetőjükre, Tóth Csabára gondolt, illetve mindent a Fideszre és meg nem nevezett üzleti körökre hárít. Az ellenzék közös főpolgármester-jelöltjének magyarázkodását cáfolja viszont Facebook-bejegyzésében Várnai László egykori LMP-s politikus, a CivilZugló Egyesület önkormányzati képviselője – számol be a Magyar Nemzet.

„Gergő nekem is többször emlegette, hogy Tóthék megfenyegették, az ominózus »Tudjuk, melyik óvodába jár a gyereked«-et emlegette többször is. Engem, minket is többször megfenyegetett Tóth valamelyik embere, úgyhogy sosem kételkedtem Gergő állításában. Ő az elmúlt években kifejezetten tartott Tóthtól, ezért engedett át minden általa is jól ismert korrupciós ügyet, ingatlaneladást, közbeszerzést, parkolást, és hallgatott róluk, akár a sír” – írta Várnai.

A portál beszámolója szerint a képviselő reagált Karácsony azon megjegyzésére is, hogy ha visszatérne Zuglóba, elásnák. A képviselő szerint ez a fordulat sem valami költői metafora, majd felidézte: Sápi Attila zuglói MSZP-s képviselő három évvel ezelőtt nyomtalanul eltűnt. Várnai szerint a képviselő Tóth bizalmi embereként tudott eleget ahhoz, hogy „érdemes legyen inkább elásni, mintsem hogy beszéljen”.

Karácsony közben az ATV csütörtök esti Egyenes beszéd című műsorában továbbra sem tudta vagy akarta megmondani, hogy kivel beszél a felvételen. Később viszont pontosan fel tudta idézni, mi hiányzik a nyilvánosságra hozott hanganyagból, például az, hogy milyen elismerően beszélt Tüttő Katáról, az MSZP V. kerületi polgármesterjelöltjéről. A műsorvezető, Rónai Egon rá is kérdezett: ezek szerint mégiscsak emlékszik a konkrét beszélgetésre, arra is, kivel beszélt. Karácsony erre kitérő választ adott – írja a Magyar Nemzet.

Amíg Karácsony szorgalmasan tagad és terel, addig a baloldali sajtó jelentős része hallgatásba burkolózott. Ahol mégis szóba hozták az ügyet, ott a publicisták Gyurcsány Ferenc 2006-os őszödi beszédéhez hasonlóan „igazságbeszédként” hivatkoztak a hangfelvételre. Sőt megjelent egy olyan értelmezés is, hogy ez az egész Karácsony Gergely alkalmasságát bizonyítja; azt, hogy Budapest főpolgármesterként szembeszáll majd a kasszakulcsra támadó szövetségeseivel. Az írások arról persze már nem szólnak, hogy Zuglóban milyen botrányok felett hunyt szemet – tudatja a portál.

