Magyarország első okosvárosa lesz a Ligetben

Magyarország egyik első okosvárosrésze jön létre 2023-ra a Liget Budapest Projekt révén. A Smart Liget koncepciója az Európában is egyedülálló megoldásokkal a főváros egyik legkörnyezetbarátabb, zéró károsanyag-kibocsátással működő helyévé teszi a városrészt.

A park teljesen autómentessé válik, megújuló erőforrásokat alkalmaznak a működtetéséhez, és a növényzetet is teljesen felújítják, így érik el, hogy a Városligetben gyakorlatilag nullára csökkenjen a károsanyag-kibocsátás, ezáltal a főváros egyik legkörnyezetbarátabb helye jön létre.

– 2023-ig megnyílik az összes új intézmény, és a megnövekedett és megújított zöldfelületű park is teljes szépségében pompázik majd, így a megújult Városliget környéke Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő része lesz – mondta Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója, aki hozzátette, hogy a Smart Liget tervezése során többek között a bécsi okosváros-fejlesztéseket vették alapul.

Applikációt is fejlesztettek a megújuló Városligethez, így a sporthoz, kultúrához, pihenéshez vagy közlekedéshez kapcsolódó információk egyaránt elérhetők lesznek okostelefonról. Ehhez az egész Ligetet lefedő wifihálózatot hoznak létre. Az elektromos autók számára pedig az új mélygarázsokban számos töltőállomást létesítenek. Gyorgyevics Benedek azt is elmondta, hogy az új smart rendszer a vakok és gyengénlátók közlekedését, eligazodását is segíti, mert az akadálymentesítés kiemelten fontos a Városliget Zrt. számára.

Konferencia az újdonságokról A Smart Liget rendszerének újdonságait az Emobility Forum 2019 című országos konferencián ismertetik. Az elektromobilitás trendjeiről szóló fórumot Tarlós István főpolgármester, valamint Palkovics László innovációs és technológiai miniszter fővédnökségével a Millenáris Park rendezvényközpontban szeptember 18-án és 19-én tartják.

