A Jobbik sem meri már azt mondani, hogy Karácsony alkalmas

Sneider Tamás, a Jobbik elnöke is megkérdőjelezte Karácsony Gergely városvezetői képességét, ugyanis szerinte az csak a választás után dőlne el, hogy a zuglói polgármester alkalmas-e a főváros irányítására. A nyilatkozat azért is érdekes, mert a Jobbik ugyan hivatalosan nem állt be Karácsony mögé, de neki “szorítanak” Tarlós Istvánnal szemben. Újabb politikai szereplő fejezte ki bizalmatlanságát az ellenzék főpolgármester-jelöltjével kapcsolatban – írja az Origo.

Miután már gyakorlatilag az egész ország arról beszél, hogy a Zuglót csődközelbe irányító Karácsony Gergely alkalmatlan a főváros vezetésére, a Jobbik vezérkara jókora késéssel felébredt nyári álmából. Sneider Tamás pártelnöktől megkérdezték keddi sajtótájékoztatóján, hogy alkalmasnak találja-e az ellenzék főpolgármester-jelöltjét, amire a jobbikos politikus úgy válaszolt, hogy Karácsony alkalmassága kérdéses, hiszen ez csak egy “győztes választás után lenne megítélhető.” Magyarán a Jobbik is csatlakozott a Karácsony alkalmasságát bizalmatlanul szemlélők sorába.

Mint ismert, az antiszemita párt nem állt be hivatalosan Karácsony mögé a főpolgármester-választáson, de megnyilvánulásaikból arra lehet következtetni, hogy őt támogatják. Egyébként Sneider előtt Varga-Damm Andrea országgyűlési képviselő is kritizálta az ellenzék budapesti jelöltjét, aki szerint a versenyben lévők mind “elképesztően alkalmatlanok.”

Miután fény derült több kellemetlen ügyére, Karácsonyt egyre többen tartják alkalmatlannak, a celebekkel hadakozó humorista, Puzsér Róbert, és a herevasalásáról elhíresült Berki Krisztián is inkompetensnek tartja a Párbeszéd társelnökét a városvezetésre – írja a lap.

