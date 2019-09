Margaret Island: Néhány érdekesség a bandáról

Extra

Különleges koncerttel készül a Margaret Island az ötödik születésnapjára. A banda több új dalt ad majd elő a jeles évforduló alkalmából a Budapest Parkban megrendezésre kerülő koncertjükön. Különleges lesz, akár csak a zenekar, amiről most néhány érdekességet is megtudhatsz!

A Margitsziget varázslatos hely

A banda különleges neve, a Margaret Island a Budapest szívében lévő sziget angol neve. Az együttes tagjai ugyanis nagyon szerettek ide járni. – Az egész úgy indult, hogy a gitárosunk, Füstös Bálint lakásán öröm zenéltünk. A Margitszigethez közel lakik és minden fontosabb dolog ott történt vele, ott randizott először, ott focizott. Így jött a név. Én a zenekarnak köszönhetően ismertem meg a Margitszigetet, mert egyébként balatoni lány vagyok – mondta a zenekar énekesnője, Lábas Viki évekkel ezelőtt a Lokálnak.

Vikit egyszer elrabolták

Viki korábban azt is elmesélte, hogy bizony vannak furcsa rajongói, akik illetlen fotókat küldenek neki, egyszer pedig egy rajongó el is rabolta. – Vannak elborult elmék, akik minden reggel elküldik a férfiasságukat minden létező fórumon. Nem tudom, hogy mit várnak ettől, mindenesetre törlöm, tiltom, jelentem az ilyesmit és próbálok nem foglalkozni vele – mondta az énekesnő lapunknak. Egyszer pedig az is előfordult vele egy fesztiválon, hogy a kordon mellől szedte ki egy kétméteres férfi, aki közölte vele, hogy kávézni viszi, nem volt egy biztonsági ember sem a közelben, de végül Viki sértetlenül megúszta az akciót.

Különleges koncertek

Lábas Viki idén nyáron számolt be arról, hogy különleges koncertekkel tarkítják a zenekar repertoárját.

– A fesztiválszezon számomra az otthont jelenti, mert most már öt éve folyamatosan részesei vagyunk ezeknek. A felszabadulást, az együtt lélegzést sok emberrel és az önfeledt bulit nyáron a nagy hajtás után… A fesztiválokkal párhuzamosan kitaláltuk, hogy szeretnénk különleges koncerteket adni világörökségi helyszíneken. Úgyhogy a

fesztiválokon megőrülünk, a különleges helyszíneken pedig áthangszerelt akusztikus vagy szimfonikus zenészekkel kiegészülve fogjuk a fesztiválokon nem játszott dalainkat előadni – mondta Viki a Marie Calirenek egy videóban.

Új dalokkal készülnek a születésnapjukra

A zenekar a Budapest Parkban ünnepli majd ötödik születésnapját. A banda tagjai különleges bulival készülnek a szeptember 27-i koncertre.

– Az ötödik születésnapi koncertünkön két új dal is elhangzik majd. Lesznek vendégeink, idén csináltunk áthangszerelt akusztikus koncerteket, lesznek velünk ugyanígy rezesek a színpadon, így azokból a különleges koncertekből is átemelünk majd a Budapest Parkos repertoárba. Szeretnénk egy kerek egész pörgős műsort összerakni, ami a “vegyülete” a fesztiválszezonnak és az áthangszerelt koncerteknek, és hát, lesz még két új dal – ígérte újra Viki egy a közösségi oldalon megosztott videójukban.