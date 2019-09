Maximális fordulatszámon az Ossian!

Belföld

A tavalyi esztendő tripla jubileumának megünneplése után idén áprilisban új stúdióalbummal jelentkezett hazánk egyik legpatinásabb és legsikeresebb zenekara, az Ossian.

Az időközben dupla platinalemezzé nemesedett A reményhozó címet kapott anyag a 2013-as A tűz jegyében albumnál kezdődő új korszak – kissé megváltozott hangzásvilág, a műfaji korlátok fokozatos kijjebb tolása, egyre személyesebb, illetve pozitív üzeneteket tartalmazó szövegek gyarapodása – jellemzőit viszi tovább, több esetben még markánsabbá téve azokat. A friss dalcsokor mellé a 60/30/20 jegyében lezajlott születésnapi koncert felvételei is megjelentek CD és DVD formátumban, egy exkluzív box szett részeként. A nyári, fellépésekben gazdag fesztiválszezon után pedig szeptember 14-én a fővárosi nagykoncert következik – az erre való készülődés közben adott interjút Paksi Endre zenekarvezető, énekes.

Áprilisban A Reményhozó című új stúdióalbummal egy időben a tavalyi 60/30/20 tripla jubileum jegyében lezajlott koncert felvételei is megjelentek. Előbbi már dupla platinalemezzé érett, viszont mekkora létjogosultsága, és milyen fogadtatása van 2019-ben egy élő kiadványnak?

A koncertfelvétel remekül sikerült, és a mi drága közönségünk is fantasztikus lelkesedéssel és szeretettel ajándékozott meg minket. Szinte teljesen utómunka nélkül átjött a buli hangulata, és mivel egyszer van az ember életében egy ilyen gyönyörű hármas jubileum, feltétlenül megérte megörökíteni! Nagyszerű kiegészítése volt az új anyagnak, amit egy újabb lépcsőfoknak érzem ahhoz, hogy valóban egy több stíluson átívelő, kizárólag a zenére és a gondolatokra koncentráló dalokat alkossunk.

Lassan másfél éve, hogy – divatos szóval élve – életmódváltást hajtottál végre. Ennek eredménye bárki számára szemmel látható, de vélhetően több pozitív hatása is volt.

Életem egyik legjobb döntése volt, soha nem éreztem magam ilyen jól! Minden olyan kisebb-nagyobb problémám, amiről régebben meggyőztem magam, hogy „ez a korral jár” – magas vérnyomás, fáradékonyság, stb. – nyomtalanul eltűnt. Ma már tisztán látom, hogy az emberek többségét a mindennapi hajsza mellett a nagy élelmiszergyártó cégek által ömlesztett, ízfokozós-adalékanyagos szemét teszi tönkre, amit aztán a nagy gyógyszergyártó cégek által ömlesztett „csodaszerekkel” próbálnak rendbe rakni. Ha száz százalékosan nem is lehet ebből az ördögi körből kiszállni, amennyire lehet, én megpróbálok egészségesen élni. Lemondtam a gyorskajákról, a szénhidrátokról, cukrokról és tejtermékekről, cserében viszont annyi energiát és jó közérzetet kaptam, hogy nekem abszolút megéri.

Anno a pályafutásod basszusgitáros, énekesként indult, és a 2017-es Az Igazi Szabadság lemezen ismét játszottál a hangszeren, sőt, pár hete már koncerteken is a nyakadba akasztod egy rövid időre. Milyen érzés több évtized után újra nem csak énekesként jelen lenni a színpadon?

Az idei turnén az új album két dalában játszom basszusgitáron, az Örökké az leszel és a Gyönyörű Bolond című számokban. Mindkettő nagyon sikeres, utóbbi YouTube nézettsége már másfél millió felett jár, így a bulikon is nagy örömmel fogadják ezeket, én pedig rettentően élvezem ezt a kis változatosságot- mondta nevetve Paksi Endre.

Az utóbbi évek legnagyobb sikertörténete a zenekaré: arany-, platina-, dupla platina lemezek sokaságát gyűjtöttétek be, videóitok nézettsége milliós nagyságrendű, a koncertjeitek sikeresek, teltházasak, és immár több generáció alkotja a rajongótáborotokat. Mi a titok – már ha egyáltalán van?

Ebben ugyanúgy nincs titok, mint az életmódváltásomban, amiről sokan azt hitték, hogy valami „csodagyógyszer” segítségével értem el. (nevet) Nincs semmi más, mint rengeteg munka, amit szerencsére mi nem is tekintünk annak, mert szeretünk alkotni, zenélni!

A szeptember 14-ei fővárosi nagykoncert különleges vendége a lengyel Crystal Viper, akik a tavaly ősszel megjelent – teljes titoktartás közepette elkészült – Egyek vagyunk című Ossian tribute albumon szerepeltek.

A tavalyi születésnapomra a legszebb és legmeghatóbb ajándék volt ez a tribute album! Ami a gesztuson kívül még nagyon tetszett benne, hogy minden produkcióban éreztem a lelkesedést, a munkát, hogy a saját arculatra formálódjon a kiválasztott dal. Őszintén mondom, hogy ez maximálisan sikerült is mindenkinek! Szeptember 14-én a Barba Negra Trackes bulira nagyon lelkesen készülünk, és természetesen az utána következő önálló turnéra is. Jó érzés látni, hogy a régi dalaink mellett az új album is ennyire sikeres lett, nem váltunk nosztalgia zenekarrá. Nagy fénnyel, nagy hanggal és nagy energiákkal várunk mindenkit!