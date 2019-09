Még nem késő jelentkezni!

Belföld

Várhatóan 2020 őszétől az OKJ-s képzés keretében oktatott szakmák nagy részét már csak iskolarendszerű képzésben lehet majd tanulni. Azoknak, akik rövidebb idő alatt szeretnének szakmát szerezni, gyorsan kell jelentkezniük a kiszemelt képzésre – írja közleményében a Centrum Oktatóközpont.

Hamarosan átalakítják az OKJ-s képzések rendszerét.

Az állam által elismert szakképesítéseket felsoroló Országos Képzési Jegyzék (OKJ) jelenleg 573 szakmát, illetve ezekre ráépülő egyéb képzettséget tartalmaz. A most zajló felülvizsgálat során az alapszakmák számát 171-re szűkítették le. Ezeket a szakképesítéseket a jövőben már csak iskolarendszerű, 3-5 éves képzéseken lehet majd megszerezni.

További változás lesz, hogy a képzések végén mindenki csak államilag akkreditált vizsgaközpontokban szerezheti meg majd az oklevelét.

„Azoknak, akik a mostani rendszerben szeretnének tanulni, és nagyobb kínálatból szeretnének választani, most érdemes jelentkezniük a kiszemelt képzésekre” – írja a Centrum Oktatóközpont közleményében. „Az ősszel és 2020 elején induló felnőttképzések a jelenlegi rendszerben zajlanak le, és a végzett hallgatók teljes értékű szakmai bizonyítványt kapnak” – írják.

A felnőttképzések nem ingyenesek, nem jár a jelentkezőknek diákigazolvány, de a szervező iskolák számos más előnyt nyújtanak a tanulóknak. Ezek az iskolák igyekeznek alkalmazkodni a munkaerő-piaci kereslethez, és sok esetben partnercégekkel együttműködve segítenek a végzett tanulóknak az elhelyezkedésben.

A diákok igényeihez is jobban igazodnak az iskolarendszerű képzésekhez képest, például többféle ütemezésben indulnak tanfolyamok, hogy munka mellett is be tudjanak járni a tanulók. Mivel ezek piaci alapon működő iskolák, így jobb körülmények közt, modernebb eszközökön sajátíthatják el a diákok a választott szakmát.

Az országgyűlés már ősszel elfogadhatja a szakképzést és a felnőttképzést érintő változásokat, hogy a beiskolázást a jövő év elejétől már az új szabályok szerint kezdhessék meg. Felnőttképzésben a tervek szerint csak részképzettségeket, specializációkat lehet majd tanulni.