Megőrül Budapest Will Smithért

Extra

Lakatos Brigitta ,

Will Smith szívesen fotózkodott a magyar rajongókkal a budai várnál. Tegnap ráadásul lapzártánk után születésnapi koncertet is adott a 51 éves világsztár a bazilika előtt.

Will Smith pár hónappal ezelőtt hazánkban forgatta legújabb filmjét, a Gemini Mant. Az amerikai színész annyira élvezte a Budapesten töltött időt, hogy most visszatért bemutatni az elkészült filmet. A mozi készítői azonban nemcsak a filmet, hanem Budapestet is megmutatják világszerte a közönségnek. Hatalmas megtiszteltetés nem csupán a főváros, de a Magyar Turisztikai Ügynökség számára is, hogy a készítőket annyira magukkal ragadták a budapesti forgatási helyszínek, hogy vissza akartak jönni. Tegnap a születésnapos világsztár élőben jelentkezett be fővárosunkból a Good Morning America adásában, ráadásul magyar rétest is küldött a műsorvezetőknek.

– Csodálatos itt lenni, az időjárás fantasztikus, mögöttem a budai vár látható. Küldtem nektek budapesti rétest, hogy ti is megkóstoljátok – fogalmazott a színész. Délután elment a budai várhoz, ahol találkozott a magyar rajongókkal, este – lapzártánk után – pedig koncertet adott a bazilikánál.

További cikkek: