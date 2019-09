Méreginjekcióval végeztek ki egy gyilkost

Külföld

MTI ,

Kivégeztek egy gyilkost Texasban, az Egyesült Államokban helyi idő szerint kedden, a férfit egy 61 éves nő 2010-es megölése miatt ítélték halálra.

A 37 éves Mark Solizon méreginjekcióval hajtották végre az ítéletet, nem sokkal helyi idő szerint este fél hét után nyilvánították halottnak. Soliz volt idén a 15. kivégzett elítélt az Egyesült Államokban és a 6. Texas államban.

Soliz egy bűntársával 2010-ben betört Nancy Weatherly otthonába, hogy kirabolják az asszonyt, és a támadás során agyonlőtte a nőt.

Ügyvédei szerint a 75-ös intelligenciahányadossal rendelkező férfi már-már értelmi fogyatékossággal élő ember volt, zaklatott gyerekkorral. Már a méhben agykárosodást szenvedett, mert édesanyja rengeteget ivott a terhesség alatt.

A tárgyaláson az ügyészek egyértelműen bizonyították, hogy Soliz követte el a gyilkosságot. Egy barátja is ellene tanúskodott, aki szerint a férfi nevetgélve mesélt neki tettéről. Soliz és bűntársa, Jose Ramos egy nyolcnapos időszakban több bűncselekményt követtek el, köztük egy másik gyilkosságot is: egy Ruben Martinez nevű kézbesítőt is megöltek. Ramos életfogytiglani büntetést kapott.