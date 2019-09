Mit egyen a kutyánk?

Belföld

Bármilyen különösnek is hangzik, a friss tanulmányok szerint a kutyák várható élettartama az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent, ennek oka pedig elsősorban a táplálékukban keresendő. Mások mellett ez is téma lesz szeptember 15-én a budapesti Kamaraerdőben, a Farkasfeszten. A kutyaegészség fesztiválon Böszörményi Zsolt kutyaséf tart bemutatót kutyáival együtt arról, hogyan készíthetünk el mindössze öt perc alatt egészséges menüt kedvencünknek.

Kutyáink egészségének három alappillére a mentális egészség, a megfelelő mennyiségű mozgás és az egészséges táplálás. Mindhárom témával foglalkozik Magyarország első kutyaegészség fesztiválja, amelyre sokszáz kutyás foglalta le jegyét már hetekkel a rendezvény előtt. A rendezvényre a gazdik kutyáikkal együtt érkeznek, az előadásokra rendhagyó módon ezúttal beülhetnek a kutyusok is!

Böszörményi Zsolt kutyaséf Magyarország első kutyaegészség fesztiválján a kisállat dietetikus szakértő instrukciói alapján különböző korú és egészségű kutyusoknak készít majd testre szabott menüt.

Az egyre gyakoribb kutya-civilizációs ártalmak (pl. allergia) miatt ma már sokan táplálják kedvenceiket friss összetevőkből készült étrenddel a száraztáp helyett.

“A kutya húsevő. Az anyatermészet ragadozó gyomrukkal és tarajos fogazatukkal húsevésre predesztinálta a kutyákat és a macskákat is. Tegyünk a tálkáikba bátran friss húst, belsőségeket, némi zöldséget, salátát és kerüljük a feldolgozott táplálékot, az ízesített, mesterségesen színezett eledelt és jutalomfalatot” – mondta lapunknak Böszörményi Zsolt kutyaséf.

A kutyák mentális egészsége is kiemelt téma a kutyaegészség fesztiválon. Azzal együtt, hogy kutyáink társainkká váltak, megszaporodtak a viselkedési problémák, a szeparációs stressz, az agresszió és sok a félős kutyus is. Az emiatt kialakuló állandó stressz óriási terhet róhat a kutyák szervezetére.

Magyarországra jön a Kutyasuttogó is

Vendégként előadást tart Jan Fennell világhírű Kutyasuttogó is, aki most először jár majd Magyarországon. A számtalan nyelvre (többek között magyarra is) lefordított Kutyapszichológia című könyv írója abban segít a gazdiknak, hogy megértsék a kutyájuk nyelvét, jelzéseit és jobban tudjanak kommunikálni velük – ez segít abban, hogy jól nevelt legyen a kutyus és nyugodtan el lehessen menni vele társaságba, nyaralni, de az otthoni egyedüllét se okozzon neki problémát.

A Farkasfeszten egész nap állatorvosi tanáccsal, fizioterápiás állapotfelméréssel, a mozgás jegyében ügyességi versenyekkel, szépségversennyel kutya-gazdi fotózással és vasárnapi húspiaccal várják a kutyusokat és gazdikat.

Belépőjegyek elővételben már csak korlátozott számban kaphatók a fesztivál weboldalán, a szervezők szerint a gazdik óriási érdeklődésére tekintettel hamar kikerülhet rá a megtelt tábla.