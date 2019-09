Mulatósmenedzser verte át Mr. Bikicsunájt

Extra

Kiss Nóra ,

A Mr. Bikicsunájként elhíresült Szarka László tíz év után, a TV2 Sztárban Sztár leszek! című műsorában tért vissza. Az 50 éves versenyzőnek a 2010-es megasztáros szereplése után rengeteg rajongója lett, és évekig pénzért koncertezett. Álmai azonban nem váltak valóra, és bár gyermekei nem támogatják, reméli, hogy végre valaki meglátja benne a tehetséget.

Szarka László, azaz Mr. Bikicsunáj vasárnap este egyedi angol kiejtésével és előadásmódjával tíz év után újra mosolyt csalt a nézők arcára a TV2 Sztárban Sztár leszek! színpadán.

– Azért jelentkeztem a műsorba, mert szeretném, ha a rajongóim újra hallanának rólam. Reménykedem, hogy végre felfigyel rám valaki, aki segít beindítani az énekesi karrieremet, úgy, hogy nem ver át. A 2010-es megasztáros szereplésem után ugyanis megkeresett egy menedzser, aki heti 2-3 koncertet is szervezett nekem, majd mulatóskarriert és lemezt ígért. Sajnos ebből nem lett semmi – kezdte a Lokálnak Mr. Bikicsunáj, akinek végül Pápai Joci szavazott bizalmat.

– Örülök, hogy Jocihoz kerültem. Találkoztunk már azóta, és nagyon biztatott, ami jólesett. Tudom, hogy nem nyerhetek, de hiszem, hogy a műsor segítségével végre megvalósíthatom az álmom, és elismert mulatóssztár lehetek. Anyagilag is könnyebb lenne az életem – vallott az 50 éves versenyző, aki jelenleg egy alapítványnál dolgozik kertészként.

László rengeteg nehézséggel szembesült élete során. Szülei halála és válása három gyermeke édesanyjától nagyon megviselte. – Nem volt könnyű életem, de remélem, ez most megváltozik. A rajongóimtól rengeteg üzenetet kaptam vasárnap óta, és a szomszédaim is biztatnak. A gyermekeim azonban sajnos nem támogatnak. Velük ritkán tudok beszélni, de szeretném nekik is bebizonyítani, hogy én a színpadra termettem. Ha pedig sikerül, ígérem, megtanulok angolul – mosolyodott el Mr. Bikicsunáj.