Nagy László: Büszkék lehetünk a magyar sportra

Holló Bettina ,

Magyarország a világ sporttérképén kiemelkedő helyen van – állítja Nagy László, aki 22 év élsport után idén nyáron vonult vissza. Az egykori kézilabdás arról beszélt a Lokálnak, hogy Budapest és a magyar sport az elmúlt években nagyon jó irányba halad, a további fejlődésért pedig ő maga is igyekszik a lehető legtöbbet megtenni.

Visszavonulása óta a Veszprém sportigazgatója és a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke. Gondolom nem unatkozik…

Természetesen nem. Június 2-án lejátszottam az utolsó meccsemet, és rá pár napra már tárgyalásokon ültem. A veszprémi edzővel a következő szezont raktuk össze fejben, szövetségi oldalról pedig az Eb-selejtezőkre kísértem el a srácokat, akikkel persze nem voltunk egymás számára idegenek, hisz nem sokkal előtte még egy pályán játszottunk. Tetszik az új kihívás, és örülök, hogy a magyar kézilabdáért továbbra is tudok tenni.

Jut mellette idő a pihenésre is?

Persze, de a pihenés nálam nem egyenlő a kanapén heverészéssel. Sokat utazom és mozgok, hisz 22 év profi játék után sport nélkül egyszerűen nem tudom elképzelni az életem. Heti háromszor futok tíz-tizenöt kilométert, és mellette konditeremben is edzek.

Budapest 2019-ben Európa Sportfővárosa. Ön szerint hol tart most a magyar sport?

Magyarország a világ sporttérképén kiemelkedő helyen van. Számos sportágban élen járunk, rengeteg tehetséges versenyzőnk van, akikre büszkék lehetünk, és akikre büszkék is vagyunk. A legtöbb esemény telt házzal, jó hangulatban zajlik, ami a magyar közönség érdeme is. Az emberek életében egyre nagyobb szerepet tölt be a mozgás és az egészséges életmód, aminek fontos állomása az is, hogy 2019-ben Budapest Európa Sportfővárosa. A címnek megvan a hozadéka, a nagyszabású rendezvények megszervezése mellett ugyanis számos park és kültéri sportpálya megújult, amit bárki használhat.

12 évet élt Barcelonában, ott alapított családot, ott töltötte a pályafutása jó részét. Milyen érzés volt ezek után a magyar fővárosba visszatérni?

Hamar beilleszkedtünk, hiszen Budapest sok mindenben hasonlít Barcelonára. Színes, izgalmas, tele van lehetőségekkel, de családdal is abszolút élhető. Jó a közlekedés, sok a zöld, szeretünk itt élni.

Hiányoztak a hazai ízek?

Abszolút, mert kinek ne hiányozna egy jó magyar gulyás leves vagy egy paprikás csirke. Ezek az ízek utánozhatatlanok, és noha nagyon megkedveltem a spanyol konyhát, a szívemhez mindig is a magyar állt legközelebb.

Ha a külföldi barátai Budapestre látogatnak, mit tanácsol, mit nézzenek meg a városban?

Budapest gyógyfürdői világ szinten is egyedülállónak számítanak, a víz jótékony hatásait sportolóként is gyakran élveztem. Ami az épületeket illeti, kihagyhatatlan a budai vár, a bazilika és a Parlament, ami kívülről gyönyörű, azonban belülről talán még szebb. De már önmagában is fantasztikus a Duna, ahogy ketté szeli a várost, és ha természeti csoda, akkor muszáj megemlítenem a Balatont, ami szintén nagy kincs nekünk, magyaroknak.