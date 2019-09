Nanushka New York után Párizs meghódítására készül

Külföld

A legnevesebb világhírű márkák, igazi nagyágyúk méltó társaként Nanushka egyedüli magyar márkaként vesz részt vesz a párizsi Fashion Weeken. Újabb fontos lépés ez a világ divatpiacának meghódításában. Sándor Szandra ruhái olyan neves és elismert divattervezők kollekciói mellett kapnak szerepet, mint például Stella McCartney vagy Saint Laurent – írja a Ripost.

Szeptember 29-én mutatja be a 2020-as tavaszi-nyári női kollekcióját Nanushka a párizsi Fashion Weeken. Egyedüli magyar márkaként olyan neves divatházak mellett lép majd a kifutóra, mint a Valentino, Dior, Stella McCartney vagy Saint Laurent – tudatja a portál.

Júniusban a férfi, szeptemberben pedig női kollekcióját mutatja be Nanushka Párizsban. A Fashion Weeken első alkalommal megjelenő női kollekció a “Faded by The Sun” elnevezést kapta, nem véletlenül: a nyári sziluettek és napszítta natúr anyagok szolgáltak inspirációul. Hatalmas lehetőség és elismerés ez a mára világhírűvé vált magyar divatmárka számára. Sándor Szandra ruhái olyan neves és elismert divattervezők kollekciói mellett kapnak szerepet, mint például Stella McCartney vagy Saint Laurent – számol be a Ripost.

Éppen ezért nem meglepő, hogy Nanushka és csapata hosszú hónapok óta készül a nagy eseményre. A bemutatott kollekció tervezése fél évvel a prezentáció előtt megkezdődött, a bemutatóra pedig három hónapja folyamatosan készülnek, nem is akárkikkel. A prezentáció kapcsán a Nanushka a Bureau Betak produkciós irodával dolgozik együtt, ami a világ vezető cége ebben a műfajban, többek között a Dior bemutatóit is ők szervezik.

A párizsi bemutató mellett egy egyedülálló kezdeményezést is indított a kollekció kapcsán a Nanushka. A mindössze 370 fős Nógrád megyei Terény községben egyedi kerámia gombok készítését tanulhatták meg az ott élő nők, és ezek a gombok kerültek aztán a kollekció néhány darabjára. A kézzel készült kiegészítők a tervek szerint a későbbi kollekciókban is fontos szerepet kapnak majd – írja a lap.

A több, mint tíz éve működő magyar divatmárka nemzetközi sikereiben vitathatatlan érdeme van a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelőnek, mely hatalmas lehetőséget látott Nanushkában, ezért az általuk kezelt EXIM Növekedési Alap 2016 végén úgy döntött, hogy befektet a márkába. A Nanushka márka azóta 60-ról 200-ra növelte a nemzetközi viszonteladói számát, és a 2016-os 335M és a 2017-es 766M forintos árbevétellel szemben 2018-ban már 2.6mrd Ft árbevételt ért el. Nanushka 2019-ben várhatóan megduplázza a 2018-as év árbevételét, amely így meghaladja majd az 5 milliárd Ft-ot – közli a Ripost.

