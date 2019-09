Néhány napig voltak milliomosok

Külföld

Lokál ,

A pennsylvaniai Robert és Tiffany Williams egy reggelen arra ébredt, hogy valaki 120 ezer dollárt (35,86 millió forint) utalt számlájukra. A pár a lottó ötösre sem gondolhatott, hiszen még érvényes szelvényük sem volt.

Tudták, hogy valami tévedés lehet, ám ennek ellenére hamar a seggére vertek a millióknak. Autókat vettek, 15 ezer dollárt pedig (4,6 millió forint) eljótékonykodtak. Később kiderült, hogy bankuk tévedésből utalta ki számlájukra a pénzt, amit most vissza is várnak a költekezőktől. A pénzből mindössze néhány dollár maradt, így Robert és Tiffany jelenleg is a tárgyalásukat várja a rácsok mögött.