Nem bírta Budapest nélkül Will Smith

A jövő héten ünnepli 51. születésnapját Will Smith, a jeles napon pedig éppen Budapesten lesz. Közösségi oldalán elárulta, hogy a Szent István-bazilika előtt fog ünnepelni, és óriási koncertet ad. Néhány jelenetet is láthatunk majd Magyarországon forgatott Gemini Man című filmjéből.

Úgy tűnik, Will Smith tényleg imádja Budapestet. Olyannyira, hogy már egy héttel Gemini Man című filmjének hazai népszerűsítő útja előtt megérkezett. A világsztár szerdán két videót is közzétett közösségi oldalán, az egyiken arról beszél, mennyire szereti a hidakat, és a háttérben Budapest és a Margit híd látszik. Néhány órával később pedig bejelentette, a születésnapján, vagyis szeptember 25-én gyerekkori jóbarátjával, DJ Jazzy Jeff-fel közös konceret adnak a fővárosban, a Szent István téren. A hírt a közösségi oldalán posztolta, és hozzátette, hogy alapvetően nem szoktak gyakorolni a fellépésekre, „hiszen az csak a bénáknak való”, a magyarországi koncertre azonban már most gőzerővel készülnek és próbálnak. A színész legújabb filmje, a Gemini Man népszerűsítésének apropóján tér vissza Budapestre, azt ígérte, a koncert alatt is kaphatnak belőle ízelítőt a rajongók. A mozi több jelentét a fővárosban vették fel, még tavaly nyáron. Akkor Smith hetekig itt volt, sőt a családját is elhozta, és közösségi oldalán többször elmondta, mennyire szereti a magyar fővárost. Több kisfilmet csinált, és a Lánchidat is megmászta egy táncos kihívás miatt.