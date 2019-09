New York után Párizst is meghódíthatja a Nanushka

Extra

Szeptember 29-én mutatja be a 2020-as tavaszi–nyári női kollekcióját a Nanushka a párizsi Fashion Weeken – írja a Ripost. A magyar márka olyan neves divatházak mellett lép majd a kifutóra, mint a Valentino, a Dior, a Stella McCartney vagy a Saint Laurent.

Még csak most ért véget a nyár, de a Nanushka márka alapítója, Sándor Szandra máris a jövő évi kollekció bemutatására készül, méghozzá Párizsban. New York-i sikerei után ugyanis a francia fővárost is szeretné meghódítani, amire minden esélye megvan. Júniusban a férfi-, szeptemberben pedig a női kollekcióját mutatja be, amely a Faded by The Sun elnevezést kapta, amit a nyári sziluettek és a „napszítta” natúr anyagok inspiráltak.

A magyar tervező és csapata hónapok óta készül a nagy eseményre, amellyel végérvényesen bekerülhetnek a divatvilág elitjébe, olyan márkák közé, mint a Stella McCartney vagy a Saint Laurent. A kollekció garantáltan egyedi lesz, egyes darabjait ugyanis kézzel készített kerámiagombok fogják díszíteni. Ezeket az apró kiegészítőket egy Nógrád megyei kis település, Terény lakosai alkották, Szandra ezzel próbálta segíteni a 370 fős közösséget.

Megduplázhatja a tavalyi árbevételét

A több mint tíz éve működő magyar divatmárka nemzetközi sikereiben vitathatatlan érdeme van a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelőnek, hiszen az általuk kezelt EXIM Növekedési Magántőkealap 2016 végén úgy döntött, hogy befektet a márkába. A Nanushka azóta 60-ról 200-ra növelte nemzetközi viszonteladói számát, és a 2016-os 335 millió és a 2017-es 766 millió forintos árbevétellel szemben 2018-ban már 2,6 milliárd forint árbevételt ért el. 2019-ben pedig várhatóan megduplázza 2018-as árbevételét, amely így meghaladhatja az 5 milliárd forintot.

A világsztárok is imádják

Sándor Szandra ruháit előszeretettel viselik olyan világsztárok, mint Uma Thurman, Dua Lipa, Emily Ratajkowski vagy Jennifer Lawrence, de Katy Perry és Hailey Bieber is kedveli a tervező letisztult darabjait.

