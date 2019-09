Nőket harapdált az afrikai migráns

Külföld

Lokál ,

Bíróság elé áll a bajorországi Memmingenben az a 26 éves eritreai férfi, aki a gyanú szerint legalább négy nőt támadott meg néhány napon belül – írja Ripost.

Az esetre még tavaly decemberben került sor, amikor Ali A. egy sétáló nőt támadott meg, és 75 percen keresztül molesztálta egy réten. Az áldozat vallomása szerint az elkövető beleharapott a mellébe, valamint az ujjaival szexuálisan molesztálta.

Két nappal később egy kávézóban itta le magát Ali A., aki ekkor a pincérnőt szemelte ki magának. A felszolgálót a női mosdóban támadta meg, de a nő szerencsére el tudta lökni magától a részeg férfit. Pár óra múlva egy nőt lökött be egy autóba, fojtogatta és az alsó ajkába is beleharapott, majd egy adventi ágakat díszítő nőt egy öltözőkabinba lökdösött, ahol áldozata arcába harapott, majd őt is fojtogatni kezdte és megerőszakolta. A férfi állítása szerint nem tud sem olvasni, sem írni. Ő csak azért jött Németországba, mert azt hallotta, hogy ott jobban meg tud élni.