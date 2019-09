Novák: A nagyszülők segítsége a család életében mindennél nagyobb elismerést érdemel

Belföld

MTI ,

Az idősek azok, akik alakították a múltat, de egyben tanúi is, akik nélkül értéktelenebb lenne a jelen, és tapasztalataikkal segíthetik a fiatalokat – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára csütörtökön Kecskeméten.

Novák Katalin az Idősödő társadalom kihívásai – a CédrusNet Kecskemét modell című konferencián elmondta: a Családbarát Magyarország a generációk békés együttélésén és együttműködésén alapuló országot jelent.

Az államtitkár kijelentette: felmérések is igazolják, hogy az idősebb generáció tud annak örülni, hogy a családvédelmi akcióterv bevezetésével gyermekeiknek már könnyebb a helyzetük. Örülnek, hogy ma már van babaváró támogatás, csok, nagycsaládosok autóvásárlását segítő támogatás, jelzáloghitel-elengedés és olyan adókedvezmény, amelynek segítségével a hétköznapi anyagi terhek csökkenthetőek – sorolta. Óriási eredménynek nevezte, hogy “a generációk között nem a féltékenység kerül előtérbe, hanem az egymás iránti szolidaritás, odafigyelés”.

Kiemelte: nemzeti egyetértés van arról, hogy érdemes segíteni a fiatalokat abban, hogy könnyebb legyen számukra a családalapítás, a gyermekvállalás és -nevelés.

Emlékeztetett: a családvédelmi akcióterv január 1-jén elinduló újabb lehetősége a nagyszülői gyed, amely akár több unoka után is felvehető lesz. Hangsúlyozta: a nagyszülők aktív jelenléte, segítsége és szeretete az unokák életében mindennél nagyobb elismerést érdemel.

Az államtitkár megjegyezte: továbbra is élhetnek a Nők 40 programmal azok, akik negyven év jogosultsági idővel a nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugdíjba mennének. Mint mondta: már csaknem 261 ezer nő vette igénybe a lehetőséget.

Ismertette, a nyugdíjak nominálisan 33 százalékkal emelkedtek 2010-hez képest, de ezen kívül a kormány rezsiutalványokkal, nyugdíjprémiummal és Erzsébet-utalványokkal is segítette a nyugdíjasokat.

Novák Katalin arra is kitért, hogy Kecskeméten olyan eszközökkel tudták az idősebb generációt megszólítani, amelyek a gyakorlatban is jól működnek, illetve a konkrét problémákra nyújtanak megoldást. Példaként említette a CédrusNet Kecskemét kísérleti kezdeményezés egyik mintaprogramját, a hivatásosnagyszülő-képzést, amelynek köszönhetően a “szupernagyik” pótnagymamaként segíthetik a családok mindennapi életét. Beszélt a Szenior Tudásbankról is, amely az idősödő szakemberek foglalkoztatási piacát alapozza meg azzal, hogy regisztrálja a jelentkezők élet- és munkatapasztalatait, készségeit és speciális tudását, valamint terveit. Emlékeztetett, a Kecskeméten folyó munkát és kezdeményezéseket 2009-ben Idősbarát önkormányzat díjjal is jutalmazták, az elismerésre a város idén is pályázott.

Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz-KDNP) Kecskemét polgármestere azt mondta: bízik benne, hogy a CédrusNet Kecskemét program is olyan mintamodellé válhat, mint a duális felsőoktatási képzés, amely a városból kiindulva ma már minden magyarországi egyetemen megtalálható képzési forma. A CédrusNet Kecskemét kísérleti program célja ugyanis “a szenior tudásgazdálkodás koncepció gyakorlati alkalmazásának próbája, kutatása, valamint módszereinek fejlesztése”. Kiemelte: az eddigi eredmények alapján megállapítható, hogy az elmúlt két évben megvalósított alapprogramok más településeknek is értékes tapasztalatokkal szolgálhatnak.

