Novák Katalin: Két napig Budapestre figyelt a világ

Háziasszonyi teendőket látott el a III. Demográfiai Csúcson Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. A politikus a Lokálnak mesélt az újszerű feladatról és arról, hogy mi történt vele a konferencia második napjának reggelén, amikor futva érkezett munkahelyére.

– A kétnapos konferencián nagyon sok érdekes ember vett részt, világszerte kíváncsiak voltak arra, hogy mit csinálunk mi itt. A közös pont az volt, milyen válaszokat tudunk adni egyénileg vagy akár közösen a demográfiai kihívásokra, de az is kiderült, hogy a résztvevők a gyermekes családok támogatását látják megoldásként a népesedési kérdésekre, nem pedig a kontrollálatlan migrációt – nyilatkozta a Lokálnak Novák Katalin, aki a konferencia háziasszonya is volt. Az államtitkár elmondta, rengeteg előkészítő munkát igényelt a csúcstalálkozó megszervezése, amiért köszönettel tartozik kollégáinak.

– Büszkék vagyunk arra, hogy Budapest adott otthont ennek a nagyon fontos családpolitikai rendezvénynek, és arra is, hogy a magyar kormány családpolitikája és családvédelmi akcióterve nemzetközi szinten is példaértékű. A háziasszonykodás viszont a megszokottól eltérő szerep: a szakmaiság mellett minden résztvevő személyiségéből is mutatnunk kellett egy kicsit. Olyan kevés szó esik arról, hogy a politikusok, közéleti személyiségek a munkájuk mellett édesanyák, édesapák, nagyon keveset tudunk az ő családi környezetükről, arról, ami oly meghatározó számukra. Ez volt talán az egyik legfontosabb feladatom a két nap során – mesélt az új szerepkörről Novák Katalin, aki a demográfiai csúcs második napjára futva érkezett.

– Nem tudtam máshová beszorítani a sportot, ezért futva mentem a konferenciára. Ennek megfelelően nem is akartak beengedni, a biztonsági őr nem ismert meg futóruhában. Nagyon helyesen, tette a dolgát, de azért az nagyon vicces volt, amikor tanúkkal kellett igazolnom, hogy én vagyok én – mondta Novák Katalin, aki szerint a futáshoz nem kellenek különleges körülmények, kevés szervezéssel is megoldható.

– Két napig Budapestre figyelt a világ, a résztvevők pedig arról beszéltek, ki hogyan próbálja megoldani a demográfiai problémákat. Mással küzdenek Nigériában, vagy Bangladeshben, sőt, még Európán belül is másfélék a gondjaink. De létezik egy olyan út, amin Magyarország kezdett el járni: az, hogy a családok mellé állunk és segítjük a fiatalokat abban, hogy családot alapítsanak, és gyereket vállalhassanak – zárta gondolatait a politikus.

