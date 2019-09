Nyitott kapuk, nyitott szívek

Belföld

Az Ars Sacra Fesztivál első napján a csatlakozó templomok megnyitják a kapuikat, és színes kulturális programokkal várják az érdeklődőket.

II. János Pál pápa Ecclesia in Europa című enciklikájában megújulásra hívta Európa nagyvárosait, hogy „új lendülettel, a jelenkor kihívásainak megfelelőn mutassuk be hitünk gazdagságát a világnak”. Budapest 2007-ben csatlakozott a kezdeményezéshez, amely alkalom életre hívta az Ars Sacrát is. Az egykori szakrális művészetek hete 9 napos országos fesztivállá nőtte ki magát, amelynek első napja hagyományosan a nyitott templomok napja, szeptember 14-én közel 200 templom várja a művészetek hete iránt érdeklődő látogatókat.

Budapesten az egyik legtöbb turistát a Budapest–Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom vonzza. Dr. Osztie Zoltán plébánost is megkérdeztük, vajon miért lett népszerű a fesztivál?

– A templom alapvetően a Belváros egyik nagyon fontos vonzereje. Hitéleti jelentősége, történelmi értékei, aktív jelenkori élete megkerülhetetlenné teszik. Ugyanakkor egy fesztivál – mint például az Ars Sacra Fesztivál is – egy teljesen új látogatói közönséget tud vonzani a templomba. Sokan a város más területeiről jönnek hozzánk például egy koncert, vagy a folyamatos szentségimádás kedvéért. Tapasztalataink szerint egy ilyen országos esemény tovább szélesíti a látogatók, az érdeklődők körét. Az ember nem egy kulturális eseménytől válik hívővé. Ugyanakkor a keresztény és szakrális művészet egyfajta közvetítő eszköz az evangéliumi üzenet eljuttatásában az érdeklődők felé – mondta a plébános.

Szeptember 14. és 22. között 400 helyszínen 600 ingyenes program várja az érdeklődőket országszerte. A fesztivált tárlatvezetések, zenei programok, kiállítások, irodalmi estek, gyermekprogramok és tematikus séták színesítik a szakrális kultúra jegyében – tájékoztatott Kolek Ildikó, az Ars Sacra Alapítvány (www.ars-sacra.hu) kuratóriumi tagja.

Nyitott Templomok Napja, szeptember 14.

– Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)-templom – 9.00 és 13.00 között a látogatók egy felfedezőlap segítségével önállóan is megismerhetik a Mátyás-templomot.

– Felsővízivárosi Szent Anna-templom – orgonabemutató (10.00-től, regisztrálni kell).

– J. S. Bach műveiből Savaria Barokk Zenekar előadása (Óbudai Református Templom – 19.00-től)

– „Sacra sinfonia” – ének- és fúvószenekari koncert a Bazilikában 20.00-tól, előtte 17.00-től építészeti kiállítás.

– Templomtúra és toronyjárás – Kőbányai Szent László-templom és torony megtekintése idegenvezetéssel fél óránkénti indulással.