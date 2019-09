Nyomoz a rendőrség az ellenzék adatkezelési botránya miatt

Belföld

Lokál ,

A VIII. kerületi ellenzék ajánlóívekkel kapcsolatos adatkezelése miatt választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény, valamint személyes adattal visszaélés gyanúja miatt nyomozás indult ismeretlen tettes ellen – tudta meg a Magyar Nemzet.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény, valamint személyes adattal visszaélés gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a BRFK. Az eljárást a hatóság azután rendelte el, hogy a józsefvárosi választási iroda ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, miután a lap leleplező cikket közölt a VIII. kerületi ellenzék ajánlóívekkel kapcsolatos adatkelezéséről.

A józsefvárosi választási iroda szerint a lap hétfői számában megjelent „Csalásra építheti kampányát Budapesten az ellenzék” című cikk szerint feltételezhető, hogy csalással, törvénytelen eszközök igénybevételével készül az önkormányzati választásokra a fővárosi ellenzék. A cikkben leírták: „felvetődik a gyanú, hogy az ellenzék üzemszerűen rögzíti az ajánlóíveken szereplő személyek adatait, ez pedig tilos, mint az ajánlóívek másolása.”

A józsefvárosi helyi választási bizottság hétfőn döntött arról is, hogy bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH), mert feltételezése szerint a Momentum Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért párt és a Lehet Más a Politika párt jelöltállításhoz szükséges ajánlásgyűjtése során a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A választási bizottság kéri a hatóságot, hogy folytasson le vizsgálatot és szólítsa fel az adatkezelőket a jogsérelem orvoslására, illetve a jogsérelem közvetlen veszélyének megszüntetésére. Az ügyben a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István is bejelentést tett az adatvédelmi hatóságnál – írja a Magyar Nemzet.

Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke a lap kérdésére hétfőn úgy nyilatkozott: „amennyiben igazak a sajtóban megjelent hírek, nem csak jogellenes adatkezelés, hanem személyes adattal való visszaélés és választással kapcsolatos bűncselekmény is megvalósul”. A NAIH elnöke hangsúlyozta: a jogszabályok tiltják az adatok rögzítését, az bűncselekmény, az ajánlóíveket kizárólag a kellő számú aláírások összegyűjtésére lehet használni. A gyanús eset kapcsán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, korábban a VIII. kerület polgármestere visszalépésre szólította fel Pikó Andrást, csakúgy, mint Sára Botond józsefvárosi fideszes polgármestere, aki szerint a „legdurvább csalás” történt.

További cikkek: