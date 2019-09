Nyugdíjasból lett világsztár András

Extra

P. L. ,

Mosolyog, de a szemeiben mégis ott csillog a szomorúság – talán emiatt lett világsztár a „Hide the Pain Harold” (Harold elrejti a fájdalmát) mémek magyar főszereplője, Arató András. Először utálta, hogy Amerikától Oroszországig mindenki kineveti, de ma már sütkérezik a szeretetben.



– Nem tudom megszokni a sikerem, meghat a szeretet, amit kapok – mondta a 74 éves Arató András, aki egyébként nyugdíjas villamosmérnök. Karrierje majdnem tíz éve kezdődött, amikor az akkori közösségi oldalon, az iwiwen felfigyelt a képeire egy fotós. Megkérte, hogy álljon neki modellt, a lavina pedig ekkor indult. András pillanatok alatt mémforrás lett. A legnagyobb rajongói ma már pedig – természetesen a magyarok mellett – az amerikaiak és az oroszok. Nemrég pedig ő jelentette be a Petőfi Zenei Díj egyik kategóriáját, a tömeg pedig egyenesen imádta. Oroszországban még előadásokra is hívják, az amerikaiak pedig még mémversenyt is rendeztek a képeiből.

– Először szégyelltem, hogy kinevetnek. Azt hittem hamar lecseng, de tévedtem, végül rájöttem, hogy ha nem tudom megállítani, hát az élére állok, vállaltam az arcom és ma már több mint kétszázezres követőtáborom van. Főként fiatalok, 18–24 évesek, akikkel kölcsönösen inspiráljuk egymást – újságolta büszkén András, aki azt is elárulta, ismertsége remek nyugdíjkiegészítés, ám megélni nem tudna a mémekből.

– Sok emberrel találkozhatok, bejártam a világot, és rájöttem, hogy segíthetek is. Fontos, hogy pozitív üzenetet közvetítsek, most például a Magyar Lelki Elsősegéllyel (LESZ) együtt járjuk az országot, hogy a bajban lévőknek felhívjuk a figyelmét, hogy nincsenek egyedül. És értem azt is, hogy miért engem kértek fel, néha mosolygunk, akkor is ha fáj, de van segítség.