Október is hemzseg a világnapoktól! Ismerje meg őket!

Szinte már mindennek van világnapja, sok különcség is akad a listákban, de nagyon sok világ igen fontos témákra hívja fel a figyelmet. Következzenek október hónap fontosabb világnapjai!

Október 1. – A CSALÁNKIÜTÉS VILÁGNAPJA: Európában 2014-ben rendezték meg először, hogy felhívják a figyelmet a betegségben szenvedőkre. A krónikus csalánkiütés (urticaria) hirtelen fellépő, heveny viszketéssel, égő érzéssel, néha fájdalommal, látványos bőrtünetekkel járó betegség, amely nem érintéssel terjed. Akut formájával minden ötödik ember találkozik élete során, a krónikus urticaria a népesség egy százalékát érinti, nagyban rontva életminőségüket.

Október 1. – A GAUCHER-KÓR NEMZETKÖZI NAPJA: 2014-től tartják, hogy felhívják a figyelmet e ritka betegség tüneteire, jól kezelhetőségére. A Gaucher-kór veleszületett anyagcsere-betegség, amelyet speciális enzimhiány okoz. Ennek következtében zsírszerű anyagok halmozódnak fel a szervezetben, így többek között megnagyobbodott lép, májkárosodás, véralvadási zavarok, csontszövetpusztulás, maradandó mozgáskárosodás, csontfájdalom, csontritkulás alakulhat ki, ha a beteg nem kap kezelést.

Október 1. – AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA: Az ENSZ-közgyűlés 1991-ben határozott megtartásáról. Az idősödés kora a 60. életévben kezdődik, az időskort 75 éves kortól szokás számítani. A világ hét és félmilliárd lakosa közül több mint 850 millió 60 évnél idősebb, számuk 2050-re 2 milliárdra nőhet. Magyarországon mintegy kétmillió 60 évnél idősebb ember él, számuk 1993 óta múlja felül a 15 éven aluliakét. Az elöregedés felgyorsulása a következő évtizedek egyik legnagyobb kihívása társadalmi és gazdasági szempontból is.

Október 1. – A MELLRÁK ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA: A fejlett országokban az emlődaganatok száma a felnőtt korú nők körében eléri a tíz százalékot, ezért népbetegségnek nevezhető. A szűrővizsgálatok rendkívül fontosak, mert az időben felismert mellrák 90 százalékos biztonsággal gyógyítható. E napon az aktivisták rózsaszínű szalagokat tűznek ki, nemegyszer épületeket is ilyen színűre díszítenek fel.

Október 1. – VEGETÁRIÁNUS VILÁGNAP: Az 1977-ben Amerikából indult kezdeményezés mára világméretűvé nőtte ki magát. A vegetarianizmusnak – melynek követője bármilyen állat megölésével elkészített táplálék fogyasztását elveti – több formája létezik aszerint, hogy a húson kívül mely ételek fogyasztása tilos még.

Október 1. – A ZENE VILÁGNAPJA: A hegedűművész Yehudi Menuhin kezdeményezésére nyilvánította 1975-ben az UNESCO október 1-jét a zene világnapjává. Menuhin szerint meg kell becsülnünk a csöndet, az ezerarcú muzsikát pedig azért fontos megismernünk, mert közelebb hozza egymáshoz az embereket és a kultúrákat. Magyarországon is számos zenei programot szerveznek e napon, a rádió és a televízió ünnepi zenei műsorokat iktat programjába. (A zene ünnepét június 21-én tartják.)

Október 2. – AZ ERŐSZAKMENTESSÉG VILÁGNAPJA: AZ ENSZ Közgyűlése 2006-ban döntött megtartásáról Mahátma Gandhi születésnapján, arra emlékeztetve, hogy az erőszakmentesség, a tolerancia, az emberi jogok és a mindenkit megillető alapvető szabadságjogok teljes körű tisztelete, a demokrácia, a fejlődés, a kölcsönös megértés, a sokszínűség tisztelete összefüggenek és egymást erősítik.

Október 2. – A SZTÓMÁSOK VILÁGNAPJA: Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) a Nemzetközi Sztómás Szövetség javaslatára döntött megtartásáról. 1993 óta hívják fel e napon a figyelmet a hasfalra kiültetett béllel, illetve vesevezetékkel élők rehabilitációjának, a sztómához vezető betegségek megelőzésének fontosságára.

Október 5. – A PEDAGÓGUSOK VILÁGNAPJA: Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 1966-ban e napon fogadta el a pedagógusok jogairól szóló határozatot, amely tartalmazza a pedagógusok megbecsülésének szükségességét, előírja az ingyenes továbbképzést, s kimondja, hogy jövedelmezésük nem maradhat el az egyenértékű képesítést követelő más foglalkozásúak bérezésétől.

Október 5-6. – EURÓPAI MADÁRMEGFIGYELŐ NAPOK: A madárvédők világszervezete, a BirdLife International kezdeményezésére október első hétvégéjén rendezik. Magyarország 1992-ben csatlakozott az akcióhoz, melynek fő célja, hogy minél több emberrel ismertessék meg a madárvédelem jelentőségét, a madár- és természetvédő szervezetek tevékenységét.

Október 5-6. – GYALOGLÓ VILÁGNAP: Az 1992-ben útjára indult kezdeményezés nyomán világszerte, így Magyarországon is félórás könnyed sétát tesznek a jó levegőn idősek és fiatalok egészségük megőrzése érdekében. (A gyaloglónapot a világ legnagyobb szabadidősport szervezete, a Tafisa rendezi ekkor, más szervezetek ettől eltérő időpontban tartják.)

Október 6. – AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA: Az október első vasárnapján, Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének ünnepéhez közel 1991 óta minden védtelen élőlényre felhívják a figyelmet, s megemlékeznek a háztáji állatok október 2-i világnapjáról is. Magyarországon felvonulásokat rendeznek az állattartók és állataik.

Október 7. – AZ ÉPÍTÉSZET VILÁGNAPJA: A Nemzetközi Építész Szövetség (UIA) 1998-as határozata értelmében minden év októberének első hétfőjén rendezik. Magyarországon programsorozat kapcsolódik az ünnephez, s több szakmai díjat is átadnak.

Október 7. – A LAKHATÁS – HABITAT – VILÁGNAPJA: Az elnevezés az ENSZ Emberi Települések Bizottságára, a Habitatra utal, melynek fő célkitűzése a települések életviszonyainak minőségi javítása. Október első hétfőjén 1986 óta az egységes cselekvést szorgalmazzák, hogy minden ember számára biztosítani lehessen a legelemibb emberi jogot, a megfelelő otthont és lakáskörülményeket.

Október 7. – A TISZTES MUNKA VILÁGNAPJA: A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség kezdeményezésére hívják fel e napon a figyelmet a munkavállalók jogaira, a szolidaritásra, a szegénység és az egyenlőtlenségek megszüntetésére.

Október 9. – POSTAI VILÁGNAP: Annak emlékére, hogy 1874-ben e napon jött létre az Általános Postaegyesület a nemzetközi postaszolgálat összehangolása, továbbfejlesztése érdekében, a 22 alapító ország között volt Magyarország is. A világnap célja, hogy felhívják a figyelmet a több mint kétezer éves múltra visszatekintő szolgáltatás társadalmi és gazdasági jelentőségére.

Október 9. – A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS VILÁGNAPJA: Az ENSZ 1987-es határozata alapján október második szerdáján hívják fel a figyelmet bolygónk sérülékenységére, érte viselt felelősségünkre. 2017 novemberében az Európai Bizottság javaslatot tett egy új európai rendszer létrehozására a természeti katasztrófák megelőzése és kezelése érdekében.

Október 10. – A HAJLÉKTALANSÁG VILÁGNAPJA: A 2010 óta rendezett világnap szándéka, hogy felhívják a figyelmet a hajléktalanságban élők helyzetére, sajátos szükségleteire, megismertessék a társadalmat gondjaikkal, és felhívják a figyelmet arra, hogy nagyobb odafigyeléssel, kisebb-nagyobb adományokkal milyen sokat lehet segíteni az emberhez méltatlan körülmények között élőkön.

Október 10. – A HALÁLBÜNTETÉS ELLENI HARC VILÁGNAPJA: A világnap arra emlékeztet, hogy a halálos ítélet a legalapvetőbb emberi jogot, az élethez való jogot sérti, s hogy nem lehetséges kizárni, hogy ártatlanokat ítélnek halálra. A halálbüntetést a világ államainak többségében eltörölték (hazánkban 1990-ben). 2018-ban 690 embert végeztek ki az Amnesty International adatai szerint, de ez nem tartalmazza a Kínában kivégzettek feltehetően magas számát.

Október 10. – A LÁTÁS VILÁGNAPJA: 2000 óta tartják október második csütörtökén a WHO és a vakság megelőzésére alakult nemzetközi ügynökség (IAPB) Látás 2020: a látás joga jelszóval meghirdetett akcióprogramjának keretében. A cél az, hogy 2020-ra az egész világon felszámolják a megelőzhető vakságot. Magyarországon október a “látás hónapja”, országszerte több száz vizsgálati ponton lehet ingyenes látásvizsgálatot és szaktanácsadást kérni.

Október 10. – A LELKI EGÉSZSÉG VILÁGNAPJA: A Lelki Egészség Világszervezete kezdeményezésére tartják, Magyarországon 1994 óta. A lelki betegségben szenvedő emberek ugyanúgy rendelkeznek az emberi méltóság, az egyenlőség elidegeníthetetlen jogával, mint minden ember. A pszichés betegségek az ezredfordulóra a második leggyakoribb betegségcsoporttá léptek elő, az öngyilkosok mintegy 70 százaléka depresszióban szenved tettének elkövetésekor.

Október 10. – NEMZETKÖZI KLÍMA AKCIÓNAP: Az akciónap a globális “10:10” kampányhoz kapcsolódik, melynek lényege: magánszemélyek, vállalatok és más szervezetek vállalják, hogy 2010-től 10 százalékkal csökkentik szén-dioxid-kibocsátásukat. Magyarországon a kampány 2010 júliusában indult a gödöllői Szent István Egyetem klímaközpontjának önkénteseivel.

Október 11. – AZ ELHÍZÁS VILÁGNAPJA: 2016 óta tartják, hogy ösztönözzék az egészséges testsúly megőrzését, a súlytöbblet leadását, és felhívják a döntéshozók figyelmét a sürgős cselekvés fontosságára. Az elhízás ma már “világjárvány”: több mint kétmilliárdra teszik a túlsúlyos vagy elhízott emberek számát, és évente legalább 2,8 millióan halnak meg a túlsúly vagy az elhízás következményei miatt. Az elhízás számos oka közül a legnyomósabb a nem megfelelő táplálkozás, a rosszul működő emésztőrendszer és a mozgásszegény életmód.

Október 11. – A LÁNYGYERMEKEK VILÁGNAPJA: Az ENSZ 2011-ben döntött megtartásáról, hogy előmozdítsa a lányok jogait, felhívja a figyelmet azokra az élethelyzetekre, amelyekkel a gyermeklányok és a fiatal lányok szembesülnek. A nap megünneplése minden évben meghatározott témákra épül.

Október 11. – A TOJÁS VILÁGNAPJA: A Nemzetközi Tojásszövetség 1999-ben hirdette meg október második péntekére. E napon a tojás táplálkozásban játszott szerepének fontosságára hívják fel a figyelmet. Az anyatej után a tojás a legteljesebb, mással nehezen pótolható fehérje, zsírjai, ásványi anyagai és vitaminjai ideális arányúak, D-vitamin forrásként kimagasló jelentőségű.

Október 12. – A FALLABDA VILÁGNAPJA: 2002 óta rendezik meg a október egyik szombatján, a kezdeményezéshez Magyarország 2018-ban csatlakozott. E napon világszerte ingyenes pályákkal, szakemberekkel várják az érdeklődőket, akik így jobban megismerhetik ezt a játékot.

Október 12. – HOSPICE VILÁGNAP: A hospice a haldokló betegek humánus gondozását végző szervezet. A világnapot 2005-ben rendezték meg először október második szombatján, Magyarországi koordinátora a Magyar Hospice Alapítvány. E napon rendezvényekkel, programokkal gyűjtenek adományokat, támogatást a hospice ellátás fejlesztésére.

Október 12. – AZ ÍZÜLETI GYULLADÁSOK (ARTRITISZ) VILÁGNAPJA: 1996-ban tartották meg először, a nap üzenetének megfogalmazásában az Európai Reumaellenes Liga (EULAR) tölt be vezető szerepet. Az artritisz mintegy 150 ízületeket érintő megbetegedés összefoglaló megnevezése. Magyarországon reumás, sokízületi gyulladásos betegségben mintegy százezer ember szenved, jó részük öt éven belül munkaképtelenné válik.

Október 13. – A TROMBÓZIS VILÁGNAPJA: A Nemzetközi Trombózis és Hemosztázis Társaság (ISTH) 2014-ben kezdeményezte megtartását, hogy e súlyos, de megelőzhető betegségre felhívja a figyelmet. Az ereket elzárni képes vérrögképződés, a mélyvénás trombózis nem csak az időseket és betegeket fenyegeti. Magyarországon évente 16-20 ezren kapnak mélyvénás trombózist és háromezren halnak meg miatta, Európában évente félmillió ember hal meg vénás trombózis következtében.

Október 14. – SZABVÁNYOSÍTÁSI VILÁGNAP: 1946. október 14-én alakult meg a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO), melynek Magyarország a kezdettől tagja. A világnap célja az országok közötti műszaki elszigeteltség megszüntetése, közös szabványok készítése és minél szélesebb alkalmazása.

Október 14. – TRANSZPLANTÁCIÓS VILÁGNAP / A SZERVÁTÜLTETÉS VILÁGNAPJA: Az Európa Tanács kezdeményezésére 2005-ben tartották először, hogy kifejezzék a szolidaritást azokkal, akik szervet adományoztak. Magyarországon – az Országos Vérellátó Szolgálat, a Transzplantációs Alapítvány és a Magyar Transzplantációs Társaság szervezésében – 2007 óta rendezik meg a világnapot.

Október 15. – A BÉBIGYÁSZ VILÁGNAPJA: E napon azokra a gyerekekre emlékeznek, akik halva születtek, vagy az egyéves kort sem élték meg. Magyarországon a Szemem Fénye Alapítvány 2006-tól dolgozik a gyógyíthatatlan gyerekek és családjaik életét megkönnyítő gyermekhospice szolgálat kiépítésén, gyermekhospice ház Pécsett és Törökbálinton működik.

Október 15. – A KÉZMOSÁS VILÁGNAPJA: 2008-tól rendezi több nemzetközi szervezet, köztük az UNICEF, melynek magyar bizottsága itthon igyekszik meghonosítani a világnapot. Az elsősorban iskolás gyermekeknek szóló programok a szappannal történő kézmosás fontosságára hívják fel a figyelmet, mert ez a leghatékonyabb és legolcsóbb módja a hasmenéses és akut légúti megbetegedések elkerülésének.

Október 15. – A LÁTÁSSÉRÜLTEK (A FEHÉR BOT) NEMZETKÖZI NAPJA: Az ENSZ 1969-ben döntött megrendezéséről, a cél a figyelem felhívása a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való beilleszkedésük útját. A világon a vakok száma 40-45 millióra tehető, Magyarországon mintegy 20 ezer vak és 45 ezer súlyosan látássérült ember él.

Október 15. – AZ ÖLELÉS VILÁGNAPJA: Ez a dátum az ölelés nemzetközi napja, de országonként más-más időpontban tartják az ölelés helyi napját. Az ölelés fontos: azon túl, hogy kellemes, tudományosan bizonyított pozitív hatásai vannak. Fokozza agyunk endorfintermelését, így jó hatással van a hangulatra, az immunrendszer erősítésére, csillapítja a fájdalmat, oldja a stresszt, felpezsdíti a vérkeringést és önbizalmat ad.

Október 15. – A VIDÉKI (FALUSI) NŐK VILÁGNAPJA: Az ENSZ Közgyűlés 2008-as határozata felismerve a vidéki nők nehéz helyzetét, ideértve a bennszülött nők, a mezőgazdaságban és vidékfejlesztésben tevékenykedők kritikus helyzetét, célul tűzte ki a vidéki szegénység felszámolását. A vidéki nők élete általában nehéz: egyéb teendőik mellett helyt kell állniuk a gazdaságok fenntartásában is. A Nők Világértekezlete Alapítvány (WWSF) 1997 óta szervez világszerte kampányokat a falusi nők megsegítésére.

Október 16. – ÉLELMEZÉSI VILÁGNAP: Megtartásáról 1979-ben magyar javaslatra döntöttek annak emlékére, hogy 1945-ben e napon alakult meg az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO. Célja, hogy mozgósítsa a kormányokat és a közvéleményt az emberiség nagy részét sújtó élelmezési gondok orvoslására. A világ élelmiszer-termelésének egyharmada megy kárba évente, miközben csaknem egymilliárd ember tartósan nem jut elegendő élelmiszerhez.

Október 16. – EURÓPAI ÚJRAÉLESZTÉSI NAP: Az Európai Újraélesztési Társaság kezdeményezésére 2013 óta tartják. Célja, hogy felhívják a figyelmet a hirtelen szívhalálra, amely a fejlett társadalmakban az egyik vezető halálok. A hirtelen szívpanaszok döntő többsége otthon vagy a munkahelyen jelentkezik, vagyis az újraélesztő általában nem idegeneken segít, hanem közvetlen családtagjain vagy ismerősein. Az alapokat mindössze tíz-tizenöt perc alatt meg lehet tanulni.

Október 16. – A KENYÉR VILÁGNAPJA: A Pékek Világszövetsége 2001-ben határozott megünnepléséről, elsősorban Európában, hogy bemutassák a legfontosabb élelmezési cikk jelentőségét és a pékek munkáját. E napon a Magyar Pékszövetség több gyermekintézményt, szociális és idősotthont ajándékoz meg termékeivel. (Magyarországon a hagyományos kenyérünnep Szent István napja, augusztus 20.)

Október 17. – A SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA: Az ENSZ Közgyűlésének határozatára 1992 (Magyarországon 1996) óta rendezik. 2000-ben 189 ENSZ-tagállam kötelezte el magát a globális szegénység visszaszorítása mellett, célul tűzve ki, hogy 2015-re felére csökkentsék a napi egy dollárnál kevesebből élők arányát. A legszegényebbek aránya 2015-ben tíz százalék alá esett, de ez is mintegy 700 millió embert jelent. Extrém szegénységben a Világbank szerint azok élnek, akik napi 1,9 dollárnál kevesebbet keresnek.

Október 18. – AZ EMBERKERESKEDELEM ELLENI KÜZDELEM EURÓPAI NAPJA: Az Európai Unió kezdeményezésére tartják, célja a szervezett bűnözés egyik legjövedelmezőbb ága, az emberkereskedelem visszaszorítása. Az emberkereskedelem áldozatai többnyire nők, gyerekek, szegénységben élők, menekültek, felügyelet alatt álló fiatalok, akiket jellemzően prostitúcióra és kényszermunkára kényszerítenek. (Az emberkereskedelem elleni küzdelem világnapja július 30.)

Október 20. – A CSONTRITKULÁS VILÁGNAPJA: 1999 óta tartják a WHO indítványára. A betegség világszerte a 60-70 évesek mintegy egyharmadát, a 80 év felettiek kétharmadát sújtja. A “néma járvány” sokáig nem jár tünetekkel, ám később egy rossz mozdulat is törést okozhat. A csontritkulás Magyarországon a lakosság legalább kilenc-tíz százalékát érinti, s kétszer annyi nőt, mint férfit.

Október 20. – MISSZIÓS VILÁGNAP: A katolikus egyház evangelizációs tevékenységének emléknapja, amelyet az egyház 1926 óta minden évben október harmadik vasárnapján tart.

Október 20. – A TÁJ NEMZETKÖZI NAPJA: Az Európa Tanács 2000. október 20-án Firenzében fogadta el az Európai Táj Egyezményt, melyhez Magyarország 2005-ben csatlakozott, és az erről szóló törvényt a Parlament 2007-ben hirdette ki. Az Európa Tanács az egyezmény céljait segítendő, a tájvédelem fontosságának társadalmi tudatosítása céljából döntött 2017-ben e világnap megtartásáról.

Október 21. – FÖLDÜNKÉRT VILÁGNAP: 1992 óta tartják annak emlékére, hogy 1991-ben e napon született meg a Földünkért (Caring for the Earth) elnevezésű élővilág-megőrzési stratégia. A világnap elsődleges célja a lakosság cselekvésre késztetése, környezettudatos életmódra ösztönzése.

Október 22. – A DADOGÁS ELFOGADÁSÁNAK VILÁGNAPJA: 2000 óta tartják a dadogók társadalmi megítélésének javítása érdekében. A gyermekeknek öt, a felnőtteknek már csak egy százaléka dadog, a kultúrától és nyelvtől független beszédzavar az esetek 80 százalékában elmúlik. A fiúk, férfiak körében négyszer gyakoribb e beszédhiba, mint a másik nemnél.

Október 24. – ÉGHAJLATVÉDELMI VILÁGNAP: Ötlete a 350.org nevű nemzetközi klímavédelmi mozgalomtól származik, amelynek elnevezése az atmoszféra biztonságos szén-dioxid-szintjére utal. Mára ez az érték a 400-at is meghaladja, így naponta szembesülünk a klímaváltozás hatásaival: hőséghullámokkal, árvizekkel, szárazsággal, hirtelen időjárás-változásokkal. A magyarországi klímapolitika alapjait a Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia fekteti le.

Október 24. – AZ ENSZ NAPJA: Annak emlékére, hogy 1945. október 24-én lépett hatályba az ENSZ alapokmánya. A világszervezet létrehozását a második világháború folyamán a fasizmus ellen küzdő hatalmak határozták el a béke biztosítása érdekében, az alapokmányt 50 állam írta alá 1945. június 26-án. Magyarország 1955 óta tagja az ENSZ-nek, amelynek jelenleg 193 tagállama van.

Október 25. – A POLGÁRI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS EURÓPAI NAPJA: Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2003-ban döntött megtartásáról. E napon az érdeklődők bírósági nyílt napokon ismerhetik meg az igazságszolgáltatás működését, amiről többségüknek csak a büntetőjog jut eszébe.

Október 25. – A TÉSZTA VILÁGNAPJA: 1995 óta tartják a tésztagyártók világkongresszusának határozata alapján. A tészta olcsó és az összes földrészen fogyasztott élelmiszerként fontos szerepet játszik az éhezés elleni küzdelemben. A tésztagyártás és -fogyasztás terén is Olaszország vezet, ahonnan számos világszerte kedvelt tésztaféleség terjedt el.

Október 27. – AZ AUDIOVIZUÁLIS ÖRÖKSÉG VILÁGNAPJA: Az Audiovizuális Archívumok Koordinációs Tanácsa (CCAAA) kezdeményezésére az UNESCO közgyűlése 2005-ben döntött megtartásáról, először 2007-ben ünnepelték meg. Célja, hogy a kormányok, nemzetközi szervezetek, a civil társadalom és a magánszektor adják meg az audiovizuális örökségnek az azt megillető figyelmet és a megfelelő forrásokat, hogy a jövő generációk is élvezhessék azt. Hazánkban 2006 óta működik a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA).

Október 28. – AZ ANIMÁCIÓ VILÁGNAPJA: A Nemzetközi Animációs Filmszövetség (ASIFA) 2002. évi kezdeményezésére tartják, mert 1892-ben erre a napra esett Emile Reynaud Optikai Színházának első nyilvános vetítése Párizsban, azaz az első próbálkozás rajzolt figurák vetítésére. E napon Magyarországon is filmválogatásokkal, szakmai fórumokkal várják az érdeklődőket.

Október 28. – AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRAK VILÁGNAPJA: Október negyedik hétfőjén tartják 1999 óta. Az iskolai könyvtáraknak kulcsszerepük van abban, hogy a tanulók leküzdhessék a képességeik kihasználása előtt álló akadályokat, fejlesszék olvasási, könyvtárhasználati tudásukat, az információk megtalálásával és feldolgozásával kapcsolatos készségeiket.

Október 29. – A PIKKELYSÖMÖR VILÁGNAPJA: 2004 óta rendezik meg, Magyarországon 2006-ban tartották első alkalommal. Célja, hogy felhívják a figyelmet a súlyos bőrbetegségben szenvedők nehéz helyzetére, továbbá hogy eloszlassák az ehhez kapcsolódó tévhiteket. Európában a népesség másfél-két százalékát érinti ez a krónikus, visszatérésre hajlamos, de nem fertőző betegség, mely nagymértékben rontja az életminőséget. A betegek többsége biológiai és gyógyszeres kezeléssel tünetmentessé tehető.

Október 29. – A STROKE VILÁGNAPJA: 2005-ben rendezték meg először a stroke világkongresszus határozatára. Az agyvérzés, illetve az agyi érelzáródás, közös nevén agyi érkatasztrófa a halálozási okok sorában a szívelégtelenség és a rák mögött a harmadik. A magyar nyelvben szélütésnek nevezett heveny agyi vérkeringési zavar világszerte évente 5,7 millió, hazánkban csaknem kilencezer emberrel végez. Magyarországon évente mintegy 40 ezer ember szenved agyi érkatasztrófát, ezután harmaduk ágyhoz kötött lesz.

Október 31. – A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJA: Martin Luther német Ágoston-rendi szerzetes 1517. október 31-én szögezte ki megvitatás céljából téziseit a wittenbergi vártemplom kapujára. A Luther vezette új irányzat lett az evangélikus, míg a nála is radikálisabb Jean Calvin genfi reformátor vezette irányzat a református vallás alapja. A reformáció kezdetének 500. évfordulójának tiszteletére 2017 a reformáció emlékéve volt.

Október 31. – TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP: A világ takarékpénztárainak 1924-ben tartott első kongresszusa döntött megtartásáról minden év októberének utolsó munkanapján A felhíváshoz Magyarország 1964-ben csatlakozott, 1989-ben az ENSZ hivatalosan is takarékossági világnappá nyilvánította október 31-ét. Ez a nap a takarékoskodó ember ünnepe, aki jövedelméből félretesz, mert tudja, hogy nagyobb céljainak elérése vagy az esetleges jövőbeni megpróbáltatások kivédése csak így valósítható meg.