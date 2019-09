Orbán Viktor politikáját méltatta az American Conservative

Belföld

MTI ,

Orbán Viktor miniszterelnök egyik fő célja, hogy Magyarországon soha ne kelljen szembesülni azokkal a liberális politika szülte problémákkal, amelyek szétzilálják a multikulturális nyugati társadalmakat, és vajon nincs igaza ebben, hiszen az országnak így is millió problémája van? – teszi fel a kérdést Rod Dreher a The American Conservative című amerikai lapban megjelent cikkében, miután a múlt héten részt vett a Forum for Christian Communicators című budapesti konferencián.

A konferencia után többedmagával vendége volt a miniszterelnöknek hivatalában egy hosszú beszélgetés erejéig.

Ha az ember csak a nyugati média leírása alapján ismerné Orbán Viktort, akkor azt gondolná róla, hogy nem egyéb egy maffiózónál. Pedig ha valaki személyesen találkozik vele, akkor kiderül, hogy egy teljesen más ember, mint aminek a média bemutatja az amerikaiaknak: energikus, elviselhetetlenül intelligens, humoros, önkritikus, realista és egyes pillanatokban szinte ölre menne Magyarország és annak érdekei megvédéséért. Orbán az, akinek Donald Trump amerikai elnököt hívei tudni szeretnék (de nem az), és akinek Trumpot ellenségei hiszik (de nem az) – írta Dreher. Ha Trump olyan ügyes és okos volna, mint Orbán, akkor a politikai helyzet az Egyesült Államokban teljesen más volna, vagy sokkal jobb, vagy sokkal rosszabb – nézőpont kérdése – tette hozzá.

A kormányfő beszélt arról, hogy 2014 óta “a szókimondás misszióját tölti be”, mert rájött, hogy ő az egyetlen szabad ember az európai miniszterelnökök között. Ebben az összefüggésben a szabadság azt jelenti saját magyarázata szerint, hogy erős, egységes parlamenti egység áll a háta mögött. A nyugati politikusok manapság nem mondhatják ki, amit gondolnak – idézte őt Dreher. Orbán Viktor erre példaként azt mondta, hogy a 2015-ben elkezdődött európai migrációs válságra csak a magyar kormány reagált a saját és az európai kereszténység érdekeinek megfelelően – olvasható a hétfőn megjelent cikkben, amelynek címe: Orbán Viktor a keresztények között.

A miniszterelnök elmondta: elutasítja a nyugati elitek azon gondolatát, hogy a posztkeresztény, posztnemzeti civilizáció nagyszerű dolog. Ugyanis a fő kérdés most Nyugaton az, hogy tud-e békében élni egy feszültségekkel teli plurális társadalom. “A legfontosabb kérdés azonban az, hogyan lehet gondoskodni arról, hogy ez a kérdés ne merüljön fel” – jelentette ki a kormányfő.

Ahhoz, hogy Magyarország kerítést építetett a déli határán a muszlim menekültek távol tartására, a döntő érvet a közel-keleti keresztény vallási vezetők szolgáltatták – magyarázta Orbán. “Ők tudják, mi lesz annak a társadalomnak a sorsa, amelyet meg kell osztani a muszlimokkal” – mondta.

A vendégek között volt Philip Blond brit közgazdász is, aki egy kérdésében arra célzott: a miniszterelnöknek missziója van Európa reevangelizációjában. A református vallású Orbán Viktor erre úgy válaszolt: az ő nemzedékének feladata a kommunizmus legyőzése volt, a vallási újjászületés már az ezredforduló generációjának feladata lesz.

A cikkíró szerint Orbán őszintén beszélt arról, hogy szerinte a magyar társadalom még nem épült fel a kommunizmus elmúlása óta, “még nincs jó formában”. Fennmaradásához meg kell erősítenie nemzeti és keresztény identitását, és ez a kettő összetartozik – mondta, hozzátéve: neki mint keresztény poltikusnak az a feladata, hogy ennek a “gyógyulásnak” teret biztosítson.

Orbán Viktor azt szeretné, ha azok a nyugatiak, akik vallják eme értékeket, eljönnének Budapestre, ahol szabadon elmondhatják gondolataikat, ahol “intellektuális hazára lelnek”. “Én igyekszem kialakítani egy szabad teret ehhez Budapesten” – mondta.