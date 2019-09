Orbán Viktort méltatja a volt bolgár alkotmánybíró új könyvében

Külföld

Lokál ,

A bolgár parlament dísztermében mutatták be Georgi Markov volt alkotmánybíró, a kormánypárti Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) képviselője Orbán Viktor, a fenomén címmel a magyar miniszterelnökről írt könyvét. A bemutatót a magyar–osztrák államhatár 1989-es megnyitásának 30. évfordulójára is időzítették – számol be a Magyar Nemzet.

– Nem vagyok hivatásos író, még régen, 1990-ben írtam csak egy kis könyvet. Azért döntöttem úgy, hogy kötetemet a bolgár parlamentben mutatom be, mert először is képviselő vagyok, másodszor pedig Orbán Viktor esetében olyan miniszterelnökről van szó, aki nagy barátja Bulgáriának – fogalmazott az eseményen Markov, aki elmondta, azért tartja Orbán Viktort fenoménnek, mert részt vett a kommunizmus elleni mozgalomban 1988–­89-ben, az utóbbi harminc évben nyolcszor választották meg képviselőnek, háromszor pedig kétharmados többséggel miniszterelnöknek, így jelenleg negyedszer is kormányfő. A szófiai könyvbemutatón kormánypárti és ellenzéki képviselők egyaránt részt vettek, és a 240 fős parlamentből mintegy 150-en vásároltak is a kötetből. Az újságírók előtt Cveta Karajancseva bolgár parlamenti elnök is felszólalt, és jelen volt az eseményen Balázsné Harangozó Tekla szófiai magyar nagykövet is – tudatja a portál.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a könyv 1989-tól napjainkig mutatja be Orbán Viktor politikai tevékenységét. Markov leírja, miért mondott le Orbán a neoliberális demokráciáról, hogyan küzd Európa iszlamizációs törekvéseivel szemben, illetve hogyan védi Magyarország keresztény értékeit. A hazánk gazdasági sikereit bemutató fejezetben ismerteti, miként teremtett ebben az évtizedben a miniszterelnök nevéhez köthető gazdaságpolitika 800 ezer új munkahelyet. A szerző külön foglalkozik Orbánnak Soros Györggyel való konfliktusával, mégpedig azzal a szándékkal, hogy eloszlassa a tévhitet, miszerint Orbán antiszemita lenne. A kötet mindezen felül sportszakírókat megszégyenítő részletességgel mutatja be „Orbán Viktor sportpolitikájának csodáit”, felsorolva a 2010-es kormányváltás utáni magyar sportsikereket, egyenként mutatva be a legújabb magyarországi sportlétesítményeket. Markov úgy véli, Magyarország a létesítményeit tekintve akár olimpiát is tudna rendezni.

A könyv nagy közönségsikerre számíthat, miután a magyar miniszterelnök az egyik legnépszerűbb európai politikusnak számít Bulgáriában, amelyet a szintén az Európai Néppárthoz tartozó GERB elnöke, Bojko Boriszov irányít kormányfőként. A liberálisokat leszámítva mind a bolgár baloldal, mind pedig a jobboldal egyaránt elismeri a magyar vezető tevékenységét, de az átlagemberek körében még kedveltebb. Markov szerint Orbán Viktor annyira népszerű, hogy ha indulna a bolgár választásokon, csak egy „szervusz!”-t kellene mondania, és máris bejutna a szófiai parlamentbe – írja a lap.

