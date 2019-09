Orbánt méltatja az amerikai publicista

Belföld

Tekintélyes amerikai konzervatív lapban dicsérte Orbán Viktor miniszterelnököt egy népszerű publicista.

– Orbán Viktor miniszterelnök egyik fő célja, hogy Magyarországon soha ne kelljen szembesülni azokkal a liberális politika szülte problémákkal, amelyek szétzilálják a multikulturális nyugati társadalmakat, és vajon nincs igaza ebben, hiszen az országnak így is millió problémája van? – kérdezi Rod Dreher a The American Conservative című amerikai lapban megjelent cikkében. A szerző a múlt héten részt vett egy budapesti konferencián, ami után a miniszterelnök is vendégül látta.

Rod Dreher kiemeli, ha valaki személyesen találkozik Orbán Viktorral, akkor kiderül, hogy egy teljesen más ember, mint aminek a média bemutatja az amerikaiaknak: „energikus, elviselhetetlenül intelligens, humoros, önkritikus, realista és egyes pillanatokban szinte ölre menne Magyarország és annak érdekei megvédéséért” – írja a publicista.

– Orbán az, akinek Donald Trump amerikai elnököt hívei tudni szeretnék (de nem az), és akinek Trumpot ellenségei hiszik (de nem az). Ha Trump olyan ügyes és okos volna, mint Orbán, akkor a politikai helyzet az Egyesült Államokban teljesen más volna, vagy sokkal jobb, vagy sokkal rosszabb, ez nézőpont kérdése – írta Rod Dreher.

