Ördög Nóra: Megviselt a családom nélkül töltött idő

Ördög Nóra a TV2 Ázsia Expressz 2. háziasszonyaként idén is a családjával együtt utazott az egy hónapos forgatásra. Bár a házaspár azt hitte, mindenre fel vannak készülve, a forgatás váratlan leállása, a stábot ért támadás, valamint a gyerekek betegsége váratlan nehézségként érte őket. A műsorvezetőt mégis az a tíz nap viselte meg a legjobban, amelyet családja nélkül kellett kint eltöltenie.

– Tudtuk, hogy mennyire megterhelő, nehéz, ugyanakkor életre szóló kaland az egész családnak az Ázsiában eltöltött idő. Úgy gondoltuk, nagyon felkészültek vagyunk, hiszen a két évvel ezelőtti utazás alatt rengeteg tapasztalatot szereztünk. A számtalan élmény mellett sajnos azonban így is értek kellemetlen meglepetések – kezdte a Lokálnak a TV2 Ázsia Expressz 2. háziasszonya, akit két nem várt nehézséggel is szembesült a kint töltött hetek alatt.

– Az egyik stábot támadás érte, a helyiek egy kisebb csoportjából felháborodást váltott ki a műsor egyik feladata, ami miatt végül a forgatásnak is le kellett állnia Srí Lankán. Ennél a pontnál érezhető volt rajtunk és a munkatársakon is, hogy ez érzelmileg megviselt, „megzuhantunk”. Ezzel egy időben a gyerekek is megbetegedtek. A klíma miatt megfáztak, és magas láz gyötörte őket. Ez így kissé sokkoló „csomag” volt, az utazásunk mélypontja, de nekem a forgatások miatt nem volt lehetőségem sokat rágódni rajta. Palkó és a dadánk, Gizuska helytállt, este pedig én ápoltam Micit és Vencit. Szerencsére hamar összeszedtük magunkat, és gyógyultan folytattuk az utunkat – mesélte a műsorvezető. Nórának mégsem ez volt a legnehezebb Ázsiában, hanem az a tíz nap, amelyet külön kellett töltenie a családjától. – A támadás után le kellett állnunk néhány napra, így a vártnál később lett vége a forgatásnak, amit a család már nem tudott velem megvárni. Emiatt tíz nappal előbb hazautaztak, mint én. Nagyon megviselt ez az időszak, ennyi időt még sosem töltöttem külön tőlük. A legrosszabb az volt, hogy pont ekkorra esett Mici hatodik születésnapja és anyák napja is. Meg is könnyeztem a hiányukat, de a hazatérésem után mindent bepótoltunk.

